Violentò una giovane a Cremona | romeno arrestato 11 anni dopo

Violento scontro tra due auto - grave una ragazza di 22 anni : Schianto a Pietole per una mancata precedenza ad un incrocio. La giovane, di Mantova, è stata trasportata in elicottero all'ospedale di Cremona

Violento terremoto sulla terraferma in Papa Nuova Guinea - diramato allarme TSUNAMI : Una violenta scossa di terremoto si è verificata alle ore 22.48 italiane di oggi, 10 Ottobre, in Papua Nuova Guinea . Dalle prime stime si tratta di una scossa di magnitudo 7.3 sulla scala Richter...

Video - Impatto violento sulla provinciale - un uomo e una donna feriti : La donna era alla guida di una Peugeot 207, mentre l'uomo di una Renault Megane, quando, per cause in fase d'accertamento, i due veicoli si sono scontrati in maniera particolarmente violenta. ...