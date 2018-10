Vincenzo Mollica | «Il mio amarcord lo scrivo sui social»

Vincenzo Mollica cult sui social per il saluto di Lady Gaga (video) : Lady Gaga che saluta Vincenzo Mollica con "grazie signò" è tutto ciò che potevo chiedere alla vita oggi. pic.twitter.com/o9zhPrgZXK— CHOCCATESUSPIGOLO (@capatesuspigolo) 31 agosto 2018 Nella giornata di ieri, alla 75° Mostra del cinema di Venezia, la cantante Lady Gaga si è presa la scena già dalle sue falcate nel red carpet, luogo in cui fans della cantante o semplici curiosi si sono assiepati per guardare con i propri occhi il ...