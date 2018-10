Vigili urbani di Verona scovano straniero proprietario 307 auto

Boscotrecase - Oltre 1200 multe elevate dai Vigili urbani da gennaio - l'assessore Federico : «Qui non siamo fannulloni» : Gli ultimi articoli di Cronaca Pompei - Abitazione in fiamme in via Pironti, famiglia evacuata Castellammare - Amerigo Vespucci, per visitare il veliero sarà necessario ritirare un pass dal Comune ...

Infestato dalle pulci il magazzino dei Vigili urbani di Palermo : Il magazzino del comando dei vigili urbano di Palermo è stato Infestato dalle pulci. Uno dei magazzinieri è finito al pronto soccorso per le punture degli insetti. La prognosi è di due giorni. Sul ...

Napoli - accuse inviate in anonimo contro i Vigili urbani. 'Auto di servizio usate come taxi e multe anomale' : Gestione dei soldi delle multe non proprio trasparenti e auto di servizio usate come taxi . Queste sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in modo anonimo con un esposto inviato alla procura ...

Napoli - accuse anonime contro Vigili urbani : auto di servizio usate come taxi : auto di servizio usate come taxi, gestione dei soldi delle multe non trasparente. Sono alcune delle pesanti irregolarità denunciate in un esposto anonimo inviato alla procura di Napoli e che mettono ...

Contromano sulla Statale 7 - intercettati dai Vigili urbani - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : Contromano sulla Statale 7, all'altezza dell'uscita del centro commerciale Auchan, in direzione Taranto, è stata fermata una Hyundai dai vigili urbani che hanno scongiurato l'eventualità che avvenisse ...

De Luca ferma un immigrato e lo consegna ai Vigili urbani : Ha visto un 28enne nigeriano entrare in un supermercato, insospettito, è sceso dalla macchina e ha bloccato l'uomo

Vigili urbani di Roma - si cambia : 7 su 10 in strada. Decoro e campi rom le priorità : I Vigili urbani impegnati su strada e non in ufficio aumenteranno quasi del 50 per cento. Oggi sono circa 3.000, sul totale di 5.900,, dovranno diventare 4.500. Lo ha deciso e promesso la sindaca ...

Padova - Corte dei Conti : “Ex comandante dei Vigili urbani deve risarcire 800mila euro. Annullò 112mila multe” : La super multa questa volta ha colpito il comandante dei vigili. E non si tratta di una cifra da poco, perché Antonio Paolocci, ex comandante della polizia urbana di Padova, dovrà versare 800mila euro all’Erario. Lo ha stabilito la sezione veneta della Corte dei Conti, concludendo una vicenda che era cominciata quattro anni e mezzo fa. Paolocci, che adesso è funzionario nel Comune di Cittadella, è rimasto nelle sue funzioni nel periodo in ...

Verona - pulisce il marciapiede. Ma i Vigili urbani lo multano per accattonaggio : Puliva i marciapiedi nel centro di Verona con spazzolone e paletta, ma un migrante proveniente dalla Nigeria, 29 anni, è stato multato di 100 euro dalla Polizia municipale per accattonaggio perché al suo fianco è stato trovato un bicchiere di plastica per la raccolta delle offerte dei passanti. L’episodio, riferito dai giornali locali, è avvenuto diversi giorni fa in una via del centro ed è stato denunciato nelle scorse ore da Giovanni ...

Roma - crolla porzione di muro del Monte Tarpeo - nel Foro. Illesi due Vigili urbani : Un altro crollo ai Fori Imperiali: poco prima delle 14 si è staccato un pezzo della parete adiacente al Foro, vicino al gabbiotto di via Monte Tarpeo. La polizia municipale ha transennato l’area, mentre sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di piazza Venezia. Il cedimento potrebbe essere dovuto a infiltrazioni di acqua. “Sono contento che non ci siano state vittime -ha affermato il ministro per i beni e le attività culturali ...

Musica alta - raffica di chiamate nella notte ai Vigili urbani. Fonometro in azione : SAN BENEDETTO DEL TRONTO raffica di chiamate, nella notte, per i rumori provenienti da alcuni locali del centro e del lungomare sambenedettese. I vigili urbani hanno, in seguito a quelle segnalazioni, ...