Misterioso ferimento di un ecuadoriano di 40 anni a(Pavia). L', che abita a Volterrano con precedenti penali, è stato soccorso in strada perché perdeva sangue da una profonda feritafronte. L'è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Niguarda di Milano. Era ubriaco. Avrebbe trascorso la notte tra sabato e domenica in un locale della zona. Rimangono da stabilire le cause del taglio, forse procurata da una caduta, ma gli investigatori non escludono l'aggressione.(Di lunedì 22 ottobre 2018)