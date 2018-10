Vieni da Me | il programma di Caterina Balivo prova ad alzare gli ascolti deludenti con

Vieni da Me - il programma di Caterina Balivo sempre più identico allo show di Ellen De Generes. Ma i diritti vengono pagati? Abbiamo chiesto alla Rai - ecco com’è andata : C’è un nuovo spazio a Vieni da me e si chiama il tè delle principesse. Abbiamo due gemelline come inviate speciali e in quanto principesse possono andare dove vogliono in tutto il mondo e fare le domande che vogliono a personaggi famosi”, così Caterina Balivo annuncia l’ingresso in studio delle piccole Camilla e Corinne. A Vieni da me viene trasmessa la prima intervista delle baby principesse ad Albano Carrisi. Indirizzate ...

Roberta Capua / "Ritorno in tv con un programma dedicato a salute e benessere" (Vieni da me) : Roberta Capua sarà ospite di Caterina Balivo a Vieni da me: l'assenza dalla televisione e il grande ritorno con un programma su La 7 dedicato a salute e benessere.(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 11:17:00 GMT)

Vieni da Me - primo bilancio per il programma condotto da Caterina Balivo : auditel impietoso - trasmissione senza spina dorsale : La premessa è d’obbligo. Non bastano due settimane di programmazione per sancire l’insuccesso di un programma televisivo, ancor di più se si tratta di un nuovo formato in onda in una fascia non semplice. Le indicazioni però sono più che allarmanti per Vieni da me, la trasmissione di Rai1 condotta da Caterina Balivo su cui Viale Mazzini ha puntato con forza. “Pur essendo molto giovane, Caterina può vantare un robusto retroterra ...

Fedez fischiato dal pubblico di Vieni da me - il nuovo programma della Balivo : Avrebbe dovuto essere il suo momento d'oro. Fresco di nozze con la sua amata Chiara Ferragni, Fedez è invece diventato bersaglio di critiche e frecciatine al veleno. E ora per il rapper...

Vieni da me : Ecco come sarà il programma di Caterina Balivo su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è per lunedì 10 settembre a partire dalle ore 14 quando inizia il suo percorso televisivo Vieni da me. Il programma segna il ritorno su Rai1, esattamente nella stessa fascia oraria, di Caterina Balivo, padrona di casa nel passato del caro, vecchio ed indimenticato "Festa italiana". La bella e brava presentatrice partenopea ha lasciato il suo varietà del pomeriggio di Rai2 Detto fatto, che quest'anno sarà preso in carico per ...

Casting per il programma 'Vieni da me' su RAI Uno e per un nuovo film : In questo articolo presentiamo l'opportunita' di partecipare ai Casting per il programma dal titolo Vieni da me, condotto da Caterina Balivo e che andra' in onda su RAI Uno, e a quelli per la ricerca di attori e attrici per un film prodotto da RLP film Productions e che verra' girato tra Bologna e Modena. Selezioni per il programma Vieni da me Selezioni in corso per il programma dal titolo Vieni da me, che andra' in onda su RAI Uno a partire dal ...