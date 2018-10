Via l' Ue dalla Costituzione Ecco l' Italexit targata Meloni

Lucio Dalla - Via il vincolo alla casa : ANSA, - BOLOGNA, 20 OTT - Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso degli eredi di Lucio Dalla contro il vincolo posto Dalla Soprintendenza alla casa-museo del cantautore e sui mobili in essa ...

Massimo Giletti : "Orfeo mi ha costretto ad andare Via dalla Rai" : “E' la prima volta che torno in uno studio Rai dopo la fine de l'Arena. Mi ha costretto ad andare via il Direttore Generale Orfeo, nella sua libertà assoluta. Poi mi sarebbe piaciuto che si fosse assunto la responsabilità di quel che è successo dopo”. Così Massimo Giletti ha risposto alle domande dei conduttori di Un Giorno da Pecora, nella puntata andata in onda oggi, venerdì 19 ottobre, su Rai Radio1. Una dichiarazione netta che lo ...

"Qualcuno ha fermato il mio Viaggio". Il primo post della compagna di Astori a 7 mesi dalla morte del calciatore : Francesca Fioretti ha pubblicato il primo messaggio sui social, dopo la morte del compagno Davide Astori. La giovane ha postato su Instagram una foto in bianco e nero corredata da una didascalia, una citazione di una poesia di Alda Merini: "Qualcuno ha fermato il mio viaggio, senza nessuna carità di suono. Ma anche distesa per terra io canto ora per te le mie canzoni d'amore".La compagna del calciatore scomparso ha recentemente rilasciato ...

Via al Tenco - l'antitalent. Morgan : «Noi lontani dalla tv» : SANREMO - Il teatro Ariston pullula di chi la musica d'autore l'ha sempre avuta come punto di riferimento, è il giorno del Premio Tenco: su il sipario del teatro Ariston, comincia la tre giorni ...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la Via della seta parte dalla penisola coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Al Via le celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci : Lo spirito del Rinascimento, con la scienza mai divisa dall'arte, è il tema di ispirazione delle manifestazioni che porteranno a rivisitare i Castelli della Loira. Frédéric Meyer , direttore Italia ...

«Via Zuckerberg dalla presidenza del Cda di Facebook» : «Via Mark Zuckerberg dalla presidenza del consiglio di amministrazione di Facebook»: lo chiedono- secondo il Wall Street Journal - diversi fondi, che appoggiano la proposta di un'azionista del social ...

F1 - Leclerc : «Via dalla Ferrari se non sarò all'altezza» : SECONDO A NESSUNO Poi il giovane pilota monegasco commenta il suo ruolo al fianco di un quattro volte campione del mondo come Sebastian Vettel, non rassegnandosi da principio a fare il secondo: ' In ...

Strada 195 nuovamente percorribile : riaperto il tratto spazzato Via dalla furia dell'acqua : Anas ha riaperto al traffico in entrambe le direzioni la Strada statale 195 "Sulcitana" danneggiata in tre punti a seguito delle intense piogge di mercoledì 10 ottobre che hanno causato forti ...

La piccola Sofia Zago uccisa dalla malaria Inchiesta : la procura chiede l'archiViazione

Foligno - investe una donna in bici in Viale Firenze e scappa : rintracciato e denunciato dalla municipale