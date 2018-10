Vi consiglio i Matt Bianco perché hanno resistito alla rivo-involuzione del groove Anni

Matteo Salvini - a poche ore dal consiglio dei ministri detta le condizioni : 'Ora voglio una copia del decreto' : A poche ore dal Consiglio dei ministri straordinario preteso da Luigi Di Maio, Matteo Salvini mette in chiaro le condizioni per approvare una volta per tutte il decreto fiscale: 'Conte ha la mia stima ...

Conte : sabato mattina riunisco consiglio Ministri e vertice : Roma, 18 ott., askanews, - 'Domani sera tornerò a Roma, sabato mattina si terrà il Consiglio dei Ministri. Ho convocato il vertice per sabato'. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ...

Concerto U2 - Bono vestito da diavolo : 'Il mio consiglio è Matteo Salvini...' : Durante il Concerto degli U2 al Forum di Assago a Milano, Bono Vox - travestito da diavolo - ironizza sul vicepremier leghista: 'In Italia, - dice - c'è scelta tra le opzioni...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Colle : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Sergio Mattarella incontra Conte - Salvini - Di Maio e Savona : 'Fatevi dare un consiglio' - come li gela al Cole : ... i ministri Giovanni Tria , Economia, , Paolo Savona , Affari Ue, , Enzo Moavero , Esteri, , Alfonso Bonafede , Giustizia, ed Elisabetta Trenta , Difesa, e la sua raccomandazione è stata secca: 'Di ...

Mattarella convoca Conte - Salvini - Di Maio e Tria per la Manovra/ Vertice al Colle verso prossimo consiglio Ue : Mattarella convoca al Colle il premier Conte e i Ministri Di Maio, Salvini, Tria, Savona, Moavero, Bonafede e Trenta. Vertice sulla Manovra, il Def e il prossimo Consiglio Europeo(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 17:50:00 GMT)

Scherzi a Parte - tra le vittime anche Matteo Renzi ex Presidente del consiglio : Torna in questo autunno televisivo uno dei programmi più amati dal pubblico: Scherzi a Parte! Tra le vittime del programma condotto da Paolo Bonolis ci sarà anche l’ex premier Matteo Renzi. Torna Scherzi a Parte: tra le “vittime” Matteo Renzi Il programma avrà illustri vittime, in un precedente articolo vi abbiamo già dato notizia che la prima a cadere nella trappola è stata Barbara D’Urso, la Queen of Caffeucci che ogni pomeriggio e la domenica ...

Mattia (PD) : Periferie - mozione in consiglio Lazio per intervenire su Governo : Roma – Con una mozione presentata dalla consigliera regionale Pd Eleonora Mattia, e sottoscritta dai colleghi consiglieri Sara Battisti, Emiliano Minnucci e Fabio Refrigeri, il Consiglio regionale del Lazio sara’ chiamato ad esprimersi sui fondi per la riqualificazione delle Periferie e di altre aree sensibili, sospeso dal decreto Milleproroghe 2020. Nella mozione dei quattro consiglieri Pd si impegna “il presidente e la Giunta ...