Venezuela | Presidente Colombia vede Conte | preoccupati da crisi

Puglia - Regione d'onore alla Niaf Cerimonia a Washington. Il presidente dell'associazione pugliesi nel mondo scrive ad Emiliano : sos in Venezuela : Antonio Peragine, che guida l'associazione dei pugliesi nel mondo, scrive una lettera a Michele Emiliano per sottolineare la situazione di estrema difficoltà che viene vissuta in Venezuela, dove è ...