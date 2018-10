Venezia sommersa nel 2100? Ecco perché alcune bellezze storiche italiane spariranno

fanpage

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Il risultato di una ricerca pubblicata su Nature Communications ha calcolato i rischi che corrono per erosione e sommersione i siti patrimonio dell'umanità UNESCO. L'Italia possiede il maggior numero dei beni patrimonio dell'umanità in pericolo: daalla Val di Noto, passando per le Cinque Terre e la città di Ferrara.