Venerdì si ferma tutto

"Riforma del terzo settore" - "fermata LGBT" - "Cattolici ed Europa" : Venerdì 19 ottobre a Concorezzo e Sabato 20 a Milano : tre iniziative del ... : ... Marco Grumo, professore di Economia e management delle organizzazioni non profit all'Università Cattolica di Milano, Stefano Granata Presidente del Gruppo Cooperativo CGM, e Mirko De Carli, ...

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

Bucci : «Venerdì Genova si ferma per un minuto però poi dobbiamo correre» : Il sindaco: «Quello che deve essere chiaro è che la città continua a lavorare, come dal primo giorno, per risolvere tutti i problemi»

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018. Aspirante Vedovo 15.9%. Solo 9.9%. La Serie B si ferma al 4.5%. Record Techetechetè (23.5%) : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato 2590.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo - in onda fino all’1.20 – ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato 754.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 965.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la seconda ...

Ascolti TV | Venerdì 24 agosto 2018. Aspirante Vedovo 15.9%. Solo 9.9%. La Serie B si ferma al 4.5%. Record Techetechetè (23.5%) : Aspirante Vedovo Su Rai1 Aspirante Vedovo ha conquistato 2590.000 spettatori pari al 15.9% di share. Su Canale 5 la fiction in replica Solo - in onda fino all’1.20 – ha raccolto davanti al video 1.184.000 spettatori pari al 9.9% di share. Su Rai2 la partita di Serie B Brescia – Perugia ha interessato 754.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Chicago Med ha intrattenuto 965.000 spettatori (6.6%). Su Rai3 la seconda ...

Sciopero Ryanair/ Venerdì 10 e sabato 11 agosto i piloti si fermano. Come ottenere rimborsi : Uno Sciopero dei piloti di Ryanair rischia di avere ripercussioni anche per chi viaggerà in Italia Venerdì 10 e sabato 11 agosto. La ragioni dell'agitazione(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 19:02:00 GMT)