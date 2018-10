Vela – La classe Star ospite al Circolo Vela Gargnano

Vela - la classe dei Dolphin premia i suoi Campioni 2018 : La Piccola Vela di Desenzano ha ospitato skipper, armatori, prodieri e Vip per il tradizionale incontro di fine stagione Grande festa per la classe velica dei Dolphin che ha premiato i suoi Campioni 2018. La Piccola Vela di Desenzano ha ospitato skipper, armatori, prodieri e Vip per il tradizionale incontro di fine stagione, in attesa del Cimento Invernale che la Fraglia di Desenzano riproporrà dal prossimo novembre per poi concludersi poi ...