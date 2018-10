VD | grande operazione di polizia contro spacciatori

Siamo di fronte alla più grande operazione di macelleria sociale della storia pensionistica dell'umanità? : Da oltre trent'anni mi sono interessato, in vari ruoli, di previdenza e di welfare. A torto o a ragione, in tutto questo tempo, mi sono convinto che l'incremento dell'età pensionabile in ragione della maggiore attesa di vita fosse il passaggio obbligato per rendere tendenzialmente sostenibile il sistema. E quindi mi sono sempre misurato – da sconfitto – con il pensionamento di anzianità (non come istituto in sé, ...