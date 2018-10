Usa vs Russia | Cremlino | “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“ Terza guerra

Tensione Usa-Russia sull'Inf. Il Cremlino : "Non attaccheremo mai per primi" : La decisione degli Stati Uniti di abbandonare il trattato INF sui missili nucleari di medio raggio renderà il mondo "più pericoloso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dai media russi.Il Cremlino ora si aspetta che il consigliere della sicurezza nazionale statunitense John Bolton, atteso per oggi a Mosca, fornisca nel corso della sua visita "una spiegazione" per le dichiarazioni rilasciate ieri dal ...

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...

VLADIMIR PUTIN : “ISIS HA 700 CITTADINI UE E Usa IN OSTAGGIO IN SIRIA”/ “Russia non aumenterà le tensioni” : Secondo quanto annunciato dal presidente russo PUTIN, forze dell'Isis avrebbero preso in OSTAGGIO circa 700 persone tra cui molti CITTADINI europei e americani in Siria(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 22:39:00 GMT)

Twitter contro disinformazione di Russia e Iran - giornalista : deve rendere conto agli Usa - : Mercoledì Twitter ha apertoun archivio di materiale collegato associato alle potenziali operazioni di informazione da parte della Russia e dell'Iran. Sputnik ne ha parlato con il giornalista Roberto ...

Ex capo del Pentagono : "come migliorare le relazioni Russia-Usa" - : Gli Stati Uniti e la Russia necessitano di più dialogo a livello non ufficiale come ad esempio il forum Fort Ross Dialogue, ritiene l'ex Ministro della Difesa USA William Perry. "Il forum Fort Ross ...

TRUMP “PUTIN COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente Usa sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)