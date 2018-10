Usa | Trump | Cruz non è più un bugiardo ma ' Beautiful Ted'

CAROVANA DEI MIGRANTI : 7MILA ENTRATI IN MESSICO/ Ultime notizie - da Honduras verso Usa : Trump "Brutte persone" : CAROVANA di MIGRANTI verso gli Usa: dall'Honduras passando per il MESSICO, 7MILA clandestini in cerca del confine americano. Trump mobilita l'esercito e lancia l'allarme (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:27:00 GMT)

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Carovana migranti - in 7mila entrano in Messico nel cammino verso gli Usa. Trump allerta l’esercito alla frontiera : Nonostante gli anatemi di Trump e le centinaia di militari schierati dal Messico, la Carovana di honduregni non si è fermata. La gran parte dei migranti – ormai sono circa 7mila – partiti oltre una settimana fa da San Pedro Sula, nel nord dell’Honduras, è riuscita a varcare il confine tra Guatemala e Messico, presidiato da mille agenti di polizia in assetto antisommossa e grate d’acciaio alte tre metri. Hanno attraversato ...

TRUMP ROTTAMA TRATTATO NUCLEARE CON LA RUSSIA/ Terza guerra mondiale : critiche da Pechino "errore degli Usa" : TRUMP "Usa via dall'accordo NUCLEARE con la RUSSIA”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 12:30:00 GMT)

La carovana dei migranti centramericani in marcia verso gli Usa - anche se Trump non li vuole : NEW YORK - 'Spero che la coscienza di Trump si commuova, non per noi, ma per i nostri bambini'. Daisy Zuniga stringe al petto un bambino di due anni, con il quale ha camminato sei giorni, sotto il ...

DIARIO Usa/ "Quel trumpismo che ci ha preso e sopravviverà a Donald" : Vedere Donald Trump rispondere all'assalto della giornalista di "60 Minutes" insegna molto sull'America di oggi. La stessa che il 6 novembre andrà alle urne. RIRO MANISCALCO(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 06:08:00 GMT)DIARIO USA/ Dopo Kavanaugh: proteggere invece di educare, la "bolla" che ci inganna, di R. ManiscalcoKAVANAUGH vs CHRISTINE FORD/ Sotto il vestito c'è solo la politica, di R. Maniscalco

Trump - “i trans non esistono” : pronta legge anti-LGBT/ Usa - NYT : “genitali alla nascita determinano il genere” : Stretta di Trump contro i trans: "non esistono, i genitali alla nascita definiscono il genere delle persone". La denuncia del NYT sulla presunta legge anti-LGBT della Casa Bianca(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 19:14:00 GMT)

Trump ritirerà gli Usa dal trattato sulle armi nucleari. Mosca : 'È una decisione molto pericolosa' : 'L'unica regione per cui lo fanno è che vogliono un mondo unipolare. Sarà così? No', ha affermato una fonte autorevole del ministero degli esteri a Ria Novosti. 'Il ritiro di Washington dal trattato ...

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...