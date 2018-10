Uomini e Donne | Nilufar e Giordano | la vita dopo Temptation Island Vip

MARCELLA E FABIO ESPOSITO A Uomini E DONNE/ L'anello di fidanzamento dopo Temptation Island Vip : MARCELLA e FABIO ESPOSITO, ospiti di UOMINI e DONNE, confermano di essersi ritrovati dopo Temptation Island Vip e di avere intenzione di sposarsi presto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:25:00 GMT)

Nicolò Ferrari / Il confronto con Giordano Mazzocchi : "Perché mi hai dato del cornuto?" (Uomini e donne) : Nicolò Ferrari, ospite di Uomini e donne, si scontrerà con Giordano Mazzocchi che chiederà spiegazioni su alcune dichiarazioni. Con Nilufar Addati, invece...(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:20:00 GMT)

NILUFAR ADDATI E GIORDANO MAZZOCCHI / Uomini e donne - il loro amore si è rafforzato dopo Temptation Island Vip : Ospiti di Uomini e donne, NILUFAR ADDATI e GIORDANO MAZZOCCHI fanno il punto sulla loro storia d'amore dopo Temptation Island Vip. Il confronto con Nicolò Ferrari.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:10:00 GMT)

GEMMA GALGANI E ROCCO FREDELLA / Uomini e donne - dal bacio alla rottura definitiva (Trono Over) : GEMMA GALGANI e ROCCO FREDELLA si scambiano dei baci in esterna, poi però giungono ad una sorprendente decisione sul loro percorso nel Trono Over di Uomini e donne.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:10:00 GMT)

Uomini e Donne - Trono Over : la puntata del 22 ottobre 2018 : Uomini e Donne è un programma condotto da Maria De Filippi, in onda da lunedì a venerdì su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.Nel people show di Maria De Filippi, si alternano il Trono Classico, con i tronisti e i corteggiatori, e il Trono Over, con le Dame e i Cavalieri.prosegui la letturaUomini e Donne, Trono Over: la puntata del 22 ottobre 2018 pubblicato su Gossipblog.it 22 ottobre 2018 13:55.

Uomini e Donne anticipazioni : Rocco lascia Gemma e lei si sente male : anticipazioni Uomini e Donne: Gemma si sente male in studio dopo la rottura con Rocco La storia tra Gemma e Rocco non ha avuto il lieto fine tanto sperato dalla dama di Torino. Alla fine, la protagonista del Trono Over di Uomini e Donne si è ritrovata nuovamente da sola. Tra i due sembrava esserci […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Rocco lascia Gemma e lei si sente male proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip : oggi Uomini e Donne: Gemma e Rocco si dicono addio, Giordano, Nilufar, Fabio e Marcello in studio La nuova settimana di Uomini e Donne parte col botto. Questo Lunedì, 22 Ottobre 2018, va in onda una puntata molto speciale. Oltre ad occuparsi dei protagonisti del Trono Over, Maria De Filippi torna ad ospitare in studio […] L'articolo Uomini e Donne oggi: Trono Over con sorpresa da Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - anticipazioni over : GEMMA “lasciata” da Rocco Fredella : Novità nel trono over di Uomini e donne: grazie alle anticipazioni della registrazione avvenuta sabato 19 ottobre 2018, scopriamo che Rocco Fredella ha scelto di interrompere ogni tipo di rapporto con GEMMA Galgani. Secondo gli spoiler forniti dai vari forum che si occupano del dating show condotto da Maria De Filippi, Rocco ha stupito tutti quanti quando ha comunicato a GEMMA di non voler più proseguire con la loro conoscenza; la storica dama, ...

Uomini e donne - anticipazioni Over : Gemma in lacrime per Fredella - Sossio ritorna : Non c'è pace per Gemma Galgani, protagonista dell'ennesima delusione all'interno del suo percorso nel Trono Over. Le anticipazioni di Uomini e donne relative alla registrazione del 19 ottobre segnalano, infatti, che la dama finira' per essere lasciata anche da Rocco Fredella, colui che nelle ultime settimane aveva espresso grande interesse per lei. Gli alti e bassi per la coppia non erano certo mancati, al punto che entrambi avevano deciso di ...

Uomini E Donne : Gemma Galgani ha avuto un malore durante la registrazione dell’ultima puntata del Trono over : malore per Gemma Galgani durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne malore per Gemma Galgani durante la registrazione del Trono over di Uomini e Donne. Gemma Galgani ha avuto... L'articolo Uomini E Donne: Gemma Galgani ha avuto un malore durante la registrazione dell’ultima puntata del Trono over proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

RETROSCENA | Uomini e Donne : nessun ritorno di Costantino - gli autori pensano ad un altro ex tronista : Per lui neanche il 'Grande Fratello Vip' albanese. Ecco cosa succede dietro le quinte del dating show di Canale 5

Uomini e Donne oggi - Elga e Diego : primo anno di matrimonio - dichiarazioni d’amore : oggi Uomini e Donne, Elga Enardu e Diego Daddi anniversario: primo anno di matrimonio, importanti dichiarazioni d’amore oggi, 21 Ottobre 2018, Elga e Diego di Uomini e Donne festeggiano il loro primo anno di matrimonio. Anniversario molto importante per i due ex volti del Trono Classico di Maria De Filippi- Quando hanno deciso di sposarsi, […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Elga e Diego: primo anno di matrimonio, dichiarazioni ...