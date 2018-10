Uomini e Donne | Martina Sebastiani torna a parlare di Andrea Dal Corso | le sue parole

Nicolò Ferrari tronista di Uomini e Donne? Parla Karina Cascella : News Uomini e Donne: Nicolò Ferrari tronista voluto da Maria De Filippi? Nicolò Ferrari sarà un nuovo tronista di Uomini e Donne? Probabile. Il ragazzo piace a Maria De Filippi. La conduttrice lo ha dimostrato largamente durante l’ultima puntata del dating show di Canale 5: c’è stato un ultimo (si spera) confronto tra lui e […] L'articolo Nicolò Ferrari tronista di Uomini e Donne? Parla Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - Beatrice Valli in lacrime : sui social piange per i figli : Nata nel gennaio del 1995, Beatrice Valli è nota ai più per aver partecipato a ”Uomini e Donne” nelle vesti di corteggiatrice del tronista Marco Fantini. Prima di iniziare la sua carriera nel mondo dello spettacolo, Beatrice ha lavorato nel negozio di suo zio. Successivamente, nel 2015 e 2016 ha partecipato al Coca Cola Summer Festival, sempre in onda su Canale 5, in qualità di intervistatrice nel backstage della manifestazione. Con ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani da censura : il bacio con Rocco oltre i limiti e in studio scoppia il caos : Messi da parte i dissapori, Gemma Galgani e Rocco Fredella si sono voluti dedicare una serata tutta per loro. L'esterna, da subito, si fa bollente e nell'aria si percepisce l'alta attrazione che uno ...

Riassunto della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 22/10 : La puntata di oggi del Trono Over di Uomini e Donne si apre con due nuove “opinioniste” a fianco a Tina e Gianni… Due mummie, una francese e una spagnola di nome Teladà e Compasion! Si parte con il consueto Riassunto di quello che è successo la settimana scorsa tra Gemma e Rocco. Dopo l’ultima puntata Gemma si è confidata con la Redazione raccontando le sue emozioni riguardo al rapporto col Rocco e subito dopo i due sono ...

Gemma - malore a Uomini e Donne e delusione cocente per Rocco : malore per Gemma a Uomini e Donne durante l'ultima registrazione. Con Rocco le cose sono precipitate in una spirale senza fine. Nella puntata odierna, la Galgani e il Fredella hanno discusso pesantemente. Rocco ha deciso di mettere fine alla loro frequentazione, non trovando nella bionda torinese la spinta giusta per costruire una solida storia d'amore. Telefonate spente, poco entusiasmo e poca voglia di vedersi: queste le accuse mosse dal ...

Uomini e Donne - il confronto tra Nilufar - Giordano e Niccolò | Video : Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La conduttrice ha parlato anche della scorsa edizione di Temptation Island Vip, ospitando in studio Nilufar e Giordano. La coppia è nata proprio negli studi di Uomini e Donne, anche se per loro è stata la prima volta nel trono over. In studio c’era anche Niccolò Ferrari, ex corteggiatore del programma di Maria De Filippi. I tre hanno avuto un confronto ...

Nilufar e Giordano a Uomini e Donne. Nicolò confessa : “Lei mi cercava” : Uomini e Donne: duro confronto tra Nilufar Addati, Giordano e Nicolò E’ appena finita una nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne. E dopo che la conduttrice Maria De Filippi ha dato ampio spazio a Gemma Galgani e Rocco, ha chiamato in studio la coppia di Temptation Island Vip composta da Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Appena la coppietta felice ha fatto il suo ingresso in studio, l’opinionista Gianni Sperti ha subito ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta : “Gianni Sperti? Un gran maleducato!” : Sossio Aruta di Uomini e Donne dice la sua su Gianni Sperti Sossio Aruta è stato uno dei primi personaggi a partecipare al debutto di Temptation Island Vip. La sua esperienza non si è conclusa nel migliore dei modi, tant’è che dal programma è uscito da single e non più fidanzato con quella che era la sua compagna, Ursula. L’ex cavaliere del trono over del parterre maschile, dopo la fine del programma, è stato duramente attaccato, ...

Uomini e Donne - Nilufar e Giordano : la vita dopo Temptation Island Vip : Uomini e Donne: la nuova vita di Nilufar e Giordano dopo Temptation Island Vip Giordano e Nilufar continuano ad avere tutti gli occhi dei fan di Uomini e Donne su di loro. Tra tutte le coppie che hanno preso parte a Temptation Island Vip, loro sono senza dubbio quelli che hanno catturato di più l’attenzione del […] L'articolo Uomini e Donne, Nilufar e Giordano: la vita dopo Temptation Island Vip proviene da Gossip e Tv.

MARCELLA E FABIO ESPOSITO A Uomini E DONNE/ L'anello di fidanzamento dopo Temptation Island Vip : MARCELLA e FABIO ESPOSITO, ospiti di UOMINI e DONNE, confermano di essersi ritrovati dopo Temptation Island Vip e di avere intenzione di sposarsi presto.(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 14:25:00 GMT)

