Una lettera per Marc Marquez | il fratello Alex scrive al campione del mondo di MotoGp

Manovra 2019 - il ministro Tria invia Una lettera di risposta alla Commissione UE - : Dopo la lettera del 18 ottobre con le preoccupazioni dei commissari Dombroviskis e Moscovici sulla Manovra, il ministro dell'Economia ha risposto rassicurando l'Ue: "Rispetteremo gli obiettivi indicati". Domani la Commissione si riunisce per decidere i prossimi passi

Italia 5 stelle - Di Maio conclude l’intervento leggendo Una lettera agli attivisti : “Nostra anima sempre la stessa” : “Il Movimento è cresciuto talmente tanto che se lo guardi non lo riconosci più” ma “la nostra anima è sempre la stessa, non può cambiare perché è il nostro dna”. E’ uno dei passi della lettera scritta da Luigi Di Maio agli attivisti e ai militanti del Movimento 5 stelle, e che il vicepremier ha letto a Italia 5 stelle chiudendo il suo intervento dal palco. “Possono dirci populisti, possono massacrarci sulle ...

FUORIPORTA/3 Parchi Letterari Italiani - Una domenica di festa : ... da Dante a Petrarca, da Giuseppe Giovanni Battaglia a Giosue Carducci, da Albino Pierro a Eugenio Montale, da Alessandro Manzoni a Tommaso Landolfi realizzeranno spettacoli, letture, percorsi ...

Alessandro Battaglia - la prova è in Una lettera : Papa Francesco sapeva degli abusi “Ora rimuova mons. Delpini che lo coprì” : Dopo 7 anni decide di metterci il nome, il cognome e il volto. Ma per Alessandro Battaglia, che fu abusato da un sacerdote quando era adolescente, non è stato semplice. La svolta non è arrivata dopo la sentenza di primo grado, che lo scorso 20 settembre ha condannato don Mauro Galli a 6 anni e 4 mesi di carcere, bensì dopo un viaggio in Germania. In un’intervista sul quotidiano La Verità, Alessandro racconta la scena che lo ha convinto a uscire ...

Una lettera del 1312 riscrive la vita di Dante (e la storia del suo esilio) : Dopo la 'post-datazione' dell'eruzione di Pompei, un altro studio accademico riapre oggi la cronologia del 'padre' della lingua italiana, Dante Alighieri, prolungando il suo soggiorno da esiliato a Verona, città che potrebbe diventare la seconda dimora del Sommo Poeta, dopo Firenze. La nuova datazione nasce dall'esame della lettera che nell'agosto del 1312 Cangrande della Scala, signore di Verona, inviò al novello imperatore Enrico ...

Manovra - oggi lettera richiamo Ue a Tria. Conte : nessUna frattura M5S-Lega : Intanto il premier Giuseppe Conte getta acqua sul fuoco delle polemiche dopo la denuncia di Luigi Di Maio che ieri sera a Porta a Porta ha accusato una misteriosa 'manina tecnica o politica' di aver ...

Manovra - lettera della Commissione Ue «Una deviazione senza precedenti» : Moscovici consegna il testo che contiene la contestazione formale sulla Manovra italiana. L’accusa è lo sfondamento del deficit e il mancato mantenimento degli impegni presi a giugno

Pronta Una lettera Ue per Roma. Conte : dialogo - no pregiudizi : ... ha detto non a caso il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, che si è definito "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e ha indicato la politica economica di Vienna come esempio di "...

WTA Finals di Singapore : Simona Halep dà forfait con Una lunga lettera : WTA Finals di Singapore: Simona Halep non prenderà parte al torneo che chiuderà la stagione a causa dei ben noti problemi alla schiena Simona Halep non ci sarà in quel di Singapore. La tennista romena attraverso un lungo messaggio ai tifosi, ha spiegato le ragioni del forfait alla WTA Finals. Il motivo della sua assenza è legato ai problemi alla schiena che la affliggono da tempo: “Sfortunatamente, dopo un’attenta analisi con ...

Oettinger : Manovra italiana viola regole Ue - in arrivo Una lettera da Bruxelles : Le dichiarazioni in un’intervista allo Spiegel. Si rischia la bocciatura. Lo spread oltre quota 305 punti

F1 - la Ferrari punta il dito contro la Mercedes : inviata Una lettera di chiarimenti alla Federazione : La scuderia di Maranello avrebbe inviato una lettera alla FIA per valutare mozzo e cerchio posteriore delle due monoposto della Mercedes Si anima la vigilia del Gp degli Stati Uniti, in programma nella serata italiana di domenica sul circuito di Austin. La Ferrari infatti avrebbe inviato una lettera di chiarimento alla Federazione Internazionale, mettendo nel mirino una soluzione adottata dalla Mercedes sulle proprie ruote ...