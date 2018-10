Una donna su un treno per Trieste non si è voluta sedere vicino questa ragazza perché "negra" : "Non voglio stare vicino ad una negra": un nuovo caso di razzismo è stato denunciato dalla madre di una ragazza di origine indiana, la 23enne Shanti, che sul treno Frecciarossa Milano-Trieste si è vista apostrofare così dalla sua vicina di posto. "Mi sono seduta al mio posto e la signora vicino a me mi fa: ma lei è in questo posto?", ha raccontato la ragazza in un messaggio pubblicato su Facebbok ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Una donna misteriosa perseguita Ursula : Incappucciata si muove nell'ombra seguendo la Dicenta ormai sempre più spaventata, di chi si tratterà?

Gf Vip - Ivan Cattaneo : "Ho il fidanzato. Ma lui sta anche con Una donna" : Al Gf Vip è tempo di confessioni e colpi di scena: Ivan Cattaneo rivela chi è il suo fidanzato. Ma facciamo un passo indietro. Qualche settimana fa le lacrime per l'ex compagno, con cui ha avuto una ...

Poliziotto invia le foto del cadavere di Una donna uccisa ai suoi amici su Whatsapp : Un agente di polizia ha inviato a un gruppo di amici le fotografie del corpo di una donna uccisa a coltellate in una stanza di hotel. Le immagini ben presto sono diventate virali.Continua a leggere

"Vicino a Una negra non ci sto" - donna abbandona il posto in treno : 'Ne siano consapevoli o no - si legge nel post -, il mondo di oggi e del futuro è questo: un insieme di persone di tutti i colori, di diverse lingue, di culture differenti. Non solo nelle strade, ...

Si rifiuta di sedersi accanto ad Una donna di colore su un volo Ryanair. La compagnia la invita a cambiare posto : Decine di persone hanno dichiarato di volere boicottare la Ryanair dopo che, nel fine settimana, è diventato virale un video, filmato a bordo di un aereo, che mostra un aspro confronto razzista tra un uomo bianco e una donna di colore.David Lawrence, un residente britannico, ha raccontato a HuffPost di aver filmato il video lo scorso giovedì prima della partenza del volo Ryanair FR9015 da Barcellona, all'aeroporto di Stansted a ...

Donnas : Opposizione accusa 'piano di emergenza comUnale dimenticato nel cassetto' : In questi giorni è vivo il ricordo dell'alluvione che 18 anni fa ha colpito duramente Donnas provocando una vittima e danni per milioni di euro, oltre a rinnovare la vicinanza a tutte le famiglie ...

Pesaro : Una donna disabile muore in casa per un incendio provocato da una sigaretta : Una donna disabile di 81 anni è morta nell'incendio della sua casa a Pesaro, causato da una sigaretta che stava fumando. È accaduto questa mattina intorno alle 8: a dare l'allarme è stata la badante ...

Si rifiuta di sedersi accanto a Una donna di colore - poi la minaccia : Brutto episodio di razzismo a bordo di un volo Ryanair, dove un uomo ha rifiutato di sedersi accanto a un'anziana signore, soltanto perché di colore. A denunciarlo è il musicismo afroamericano Nile Rodgers, uno dei simboli della disco music, che era a bordo dell'aereo.Nel video, postato su twitter da un altro passeggero e poi ritwittato da Rodgers, la signora iene apostrofata come "brutta bastarda nera", e minacciata di essere ...

Acquaviva - ruba carte di credito a Una signora di Cassano e preleva al bancomat : arrestata donna di Salerno : Nella tarda mattinata di ieri, i Carabinieri di Acquaviva delle Fonti hanno arrestato una donna, residente nella provincia di Salerno e con numerosi precedenti penali anche specifici, ritenuta ...

La donna 2.0 protagonista di Mythos : nella serata delle aziende premiata LUna Berlusconi : La donna protagonista di una nuova visione e di una vita vissuta solo con le proprie forze. A incarnare la donna a 360 gradi è Luna Berlusconi, intervistata da Stefano Zurlo de ilGiornale.Artista, madre, manager. Si è raccontata alla platea di Mythos 2.0, una rassegna sulle donne al teatro San Babila. La sua vita a Los Angeles, la strada dell'artista seguita con abnegazione, essere madre con coraggio e forza. Per questo nella serata dedicata ...

Wanda Ferragamo è morta : lutto nella moda/ Ultime notizie : Matteo Renzi "Perdiamo Una donna generosa" : Wanda Ferragamo è morta: lutto nel mondo della moda per la scomparsa della vedova di Salvatore, ideatore della celebre maison di cui divenne presidente onorario.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 21:36:00 GMT)

Gli Stati Uniti accusano Una donna russa di interferenze nelle elezioni di Midterm : L'intelligence americana si dice preoccupata delle 'campagne in corso' da parte di Russia, Cina e Iran per influenzare la politica americana e mettere a rischio la fiducia nella democrazia. Non ci ...

Carlo il Temerario - il grande nemico della Francia sconfitto da Una donna : Borgogna, primavera del 1472 – La corte scintillava sotto i raggi caldi del sole primaverile. Il cielo blu non lasciava intravedere neppure una nuvola, il verde dei prati brillava rigoglioso intensificandosi laddove i campi si trasformavano in vitigni e davanti a lui figurine di donne strette in lussuose vesti rosse, porpora, ocra, azzurro, lavanda si muovevano ora al ritmo della musica, ora ammiccando a qualche gentiluomo, ora sedendosi ...