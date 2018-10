Un maggiore dei carabinieri è indagato per la morte di Cucchi

Passava informazioni sugli incidenti stradali - arrestato a Torino un maggiore dei carabinieri : Luigi De Ciutiis, maggiore dei carabinieri fino a poco tempo fa in servizio alla Legione Piemonte, in piazza Carlina, è stato arrestato insieme a Claudio Bartolotta, dipendente di un franchising di ...

ARS - approvata la vendita diretta dei prodotti agricoli - Ragusa - FI - : "Opportunità imprenditoriale per il produttore e maggiore ... : Orazio Ragusa , il quale ha partecipato a tutte le fasi di gestazione normativa: "Partire dal basso, per una politica ricca di umiltà e che punta alla solidarietà. Con tale spirito Forza Italia ...

Mangiacinema : a Salsomaggiore la festa dei film e della buona cucina : Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018Mangiacinema 2018La scena di Miseria e Nobiltà in cui Totò mangia gli spaghetti con le mani, quella di un Americano a Roma in cui Alberto Sordi rinuncia al suo toast sempre per gli spaghetti, la mitica frittata di Fantozzi: gli esempi di scene culto del cinema (e di interi film) legate al cibo sono infinite, e da qui parte Mangiacinema, il ...