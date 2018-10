Un altro ritorno | l’Atari 2600 torna a vivere su due nuove console

wired

: Non ne dubito Paola. Ma se poi siamo ancora a “con la personalizzazione ho preso il 40% con la spersonalizzazione (… - CarloCalenda : Non ne dubito Paola. Ma se poi siamo ancora a “con la personalizzazione ho preso il 40% con la spersonalizzazione (… - AntonioGargaro7 : RT @nigrumplaga: Consiglio a tutti di guardare la TL di #RulaJebreal altro che #RitornoAlFuturo ritorno alle caxxate. É da agosto che 'alli… - Simone73803423 : @CoffeeBreakLa7 sig.ra Meli giornalista emerita da impazzire, certo fino a ieri non abbiamo sbattuto il muso da nes… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Non accenna a interrompersi il momento d’oro dellevintage. Dopo gli exploit delle macchine da gioco per nostalgici prodotte praticamente da qualunque società degli anni 70-80, il marchio Atari sta per beccarsi altre due macchine da gioco dedicate ai suoi titoli storici: Atari Retro Handheld e Atari Retro Joystick, entrambi pensati per omaggiare le gesta del mitico Atarie dotati di una memoria con precaricati cinquanta tra i titoli più famosi della leggendaria società. A realizzarle su licenza è il produttore Pqube, che in passato ha già messo in commercio una versione portatile dello Zx Spectrum di Sinclair e altri gadget dedicati ai videogiocatori più attempati. Il prodotto è sostanzialmente lo stesso, proposto in due formati: Atari Retro Handheld è una microportatile con display da 2,4 pollici, tasto direzionale e due pulsanti azione, pensata per ...