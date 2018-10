Ufficiale la scaletta dei Thegiornalisti per il Love Tour 2018 dopo il debutto a Torino

optimaitalia

: Ufficiale la scaletta dei @Thegiornalisti per il #LoveTour2018 dopo il debutto a Torino (video) #LoveTour… - OptiMagazine : Ufficiale la scaletta dei @Thegiornalisti per il #LoveTour2018 dopo il debutto a Torino (video) #LoveTour… - u2shark : RT @U2eiTour: @U2 E BONO: STANDING OVATION A MILANO/ Video: il gesto che lascia i fan senza parole - sunday_u2 : RT @U2eiTour: @U2 E BONO: STANDING OVATION A MILANO/ Video: il gesto che lascia i fan senza parole -

(Di lunedì 22 ottobre 2018)la data zero di Vigevano, col concerto al PalaAlpidiè stata ufficializzata ladeiper il, la primanée nei palazzetti italiani per la band di Tommaso Paradiso.Il 21 ottobre il gruppo ha debuttato con la prima data, aprendo unche è già ovunque sold out per questa prima tranche autunnale: un tale successo di pubblico già in prevendita da spingere gli organizzatori a programmare, ancor prima del, una seconda parte delnel 2019. La sola tappa romana del, per esempio, prevede tre concerti già da tutto esaurito su TicketOne (sabato 27 e domenica 28 ottobre più mercoledì 21 novembre a conclusione della prima parte del).Un PalaAlpigremito in ogni ordine di posto ha circondato Paradiso e i suoi nella prima datadela supporto del nuovo album, ...