Ue | Conte ai giornalisti stranieri | “Read my lips | leggete le mie labbra Non ci sarà

(Di lunedì 22 ottobre 2018) “Read my: there is no way for Italexit, to get out from Europe or Eurozone“. Lo ha detto, parlando in inglese, il presidente del Consiglio Giuseppeincontrando la stampa estera.premette di non capire le domande in tal senso e scandisce in inglese: “le mie: non c’è nessuna possibilità di ‘Italexit‘, di uscire dall’Europa o dall’Eurozona”, aggiunge. L'articolo Ue,ai: “Read myle mie. Non ciItalexit, non usciamo dall’Euro” proviene da Il Fatto Quotidiano.