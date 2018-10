Uccisa in albergo | il poliziotto scatta le foto al cadavere e le manda agli amici su

“L’avete Uccisa - assassini”. Muore a 10 settimane di vita in una stanza d’albergo : Una coppia che aveva finalmente realizzato un sogno, quello di mettere al mondo la loro bambina e diventare genitori. E che però era stata fin da subito messa nel mirino dai servizi sociali a causa dell’instabilità tanto della madre quanto del padre, alle prese con dei gravi problemi che non erano mai riusciti a lasciarsi alle spalle. Una storia che, purtroppo, è finita nel peggiore dei modi per una bambina di soli 10 settimane , ...

Donna Uccisa in albergo Val Gardena - fermato il marito : Omicidio in Alto Adige, in Val Gardena. Una Donna italiana, pare originaria di Parma, è stata trovata morta in un albergo di Santa Cristina in Val Gardena. Il marito, primo indiziato del delitto, è fuggito e, stando alle prime informazioni, sarebbe stato fermato dalle forze dell'ordine.