Uccisa a 40 anni in albergo | poliziotto scatta le foto al cadavere e le manda agli amici

Silvana Masotti - 88 anni Uccisa da un gatto : Silvana Masotti di 88 anni è morta dissanguata per… colpa di un gatto . L’hanno trovata senza vita nel cortile di casa sua a Vada (Livorno). Secondo le prime indagini sarebbe successo tutto nel giro di pochi minuti, probabilmente dopo essere stata graffiata alle gambe dal gatto della vicina. Tutti i soccorsi sono stati inutili.L’animale ha graffiato, forse per gioco, le gambe di Silvana Masotti che soffriva di vene varicose) ...

Napoli - “mamma coraggio” denunciò rete di pedofili e fu Uccisa : 14 anni dopo è stato arrestato il mandante dell’omicidio : Matilde Sorrentino, “mamma coraggio”, fu freddata a colpi di pistola sull’uscio di casa a Torre Annunziata per aver denunciato una rete di pedofili . A quattordici anni di distanza, è stato individuato e arre stato dai carabinieri colui che è ritenuto il mandante di quel tragico assassinio: Francesco Tamarisco, 45 anni . Nei suoi confronti il gip ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare, su richiesta della ...

Fu Uccisa perché denunciò i pedofili - mandante arrestato 14 anni dopo : è un boss : I carabinieri del nucleo investigativo del gruppo di Torre Annunziata hanno dato oggi esecuzione all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata,...

Stuprata a 21 anni e Uccisa a sassate da una gang : Voleva aiutare un amico in difficoltà, ma ha pagato la sua generosità con la vita. Hanna Cornelius, 21enne di Città del Capo è stata violentata per ore e poi uccisa a...

Zainab Ansari - violentata e Uccisa a 8 anni : il suo aguzzino ucciso in carcere : La sua condanna di oggi però non ha spento le polemiche e, sebbene il mondo intero fosse d'accordo sul suo arresto, molti hanno riportato l'attenzione sulla necessità dell'abolimento della pena di ...

Usa - donna Uccisa dal compagno a colpi di pistola : il figlio di 9 anni guida la polizia al nascondiglio dell'assassino : La sua giovane mamma era stata uccisa da pochi minuti e il suo cuore di bambino batteva a mille, ma lui non ha mai perso la lucidità e la determinazione per fare l'unica cosa che a quel punto c'era da ...

Giulia - Uccisa dalla leucemia a 10 anni come la gemella Greta : Un destino amaro, beffardo e crudele si è accanito su una famiglia residente in via Arzerdimezzo, nel quartiere di Costa Calcinara, a Monselice. Mamma Tania Trifan (di origini moldave) e...