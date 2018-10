TWD 9×04 | la resa dei conti VIDEO

ilnotiziangolo

(Di lunedì 22 ottobre 2018) TWD 9×04 trama e promo – Il quarto episodio della serie Tv andrà in onda sulla AMC domenica, 28 ottobre 2018. “The Obliged” annienterà ancora una volta le previsioni di Rick di poter riprendere quota. La trama di TWD 9×04 ci anticipa infatti unadeiinaspettata. TWD 9×04 trama e anticipazioni Fin dal suo incontro con Deanna, Rick non ha fatto altro che pensare alla possibilità di rimettere in piedi l’intera umanità. Un progetto a cui non ha creduto al suo arrivo ad Alexandria, salvo poi raccogliere il testimone della donna alla sua morte. Ed è anche per questo che la sua furia verso Negan è stata un crescendo senza fine. Persino la decisione di voler rinchiudere il villain in una sorta di prigione temporanea ha sottolineato il suo proposito di ritornare a quell’umanità ormai perduta da tempo. Eppure le cose non andranno come ...