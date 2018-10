Tutto il mondo contro Donald | Rischio di nuova guerra fredda

Notte della Luna - oggi 20 ottobre : Tutto il mondo ammirarla. Tutte le informazioni sugli eventi in Italia : oggi è il giorno della International Observe the Moon Night 2018, l’iniziativa fondata dalla Nasa nel 2010 e di grandissimo successo in tutto il mondo. L’iniziativa mondiale per l’osservazione della Luna e la diffusione della cultura scientifica denominata International Observe The Moon Night, (InOMN): l’idea è quella di coinvolgere realtà locali per organizzare innumerevoli eventi dedicati al nostro satellite, con telescopi in ...

Questa è la notte della Luna : Tutto il mondo con il naso all'insù : Tutti pronti per ammirare la Luna. Torna l'International Observe the Moon Night, l'iniziativa mondiale inaugurata dalla Nasa dal 2010 per scoprire e osservare il nostro satellite, celebrando le connessioni culturali e personali che tutti hanno con l'affascinante vicina cosmica della Terra. Ben 823 gli eventi organizzati in occasione del 20 ottobre per il Moonwatch party in tutto il mondo, di cui molti in Itala.Tra questi vale la pena di ...

Como - villa del Balbianello superstar del Fai : turisti da Tutto il mondo sulle tracce di 007 : La storica dimora sul lago è la più visitata tra tutti i beni del Fondo Ambiente Italiano: è stata il set di un film di James Bond e di un episodio di Guerre Stellari

Adozioni in calo in Tutto il mondo - ma non in Medio Oriente. Un grande tabù comincia a cadere : di Claudia De Martino* Negli ultimi anni la pratica delle Adozioni risente di una forte battuta d’arresto in tutti i continenti del mondo, registrando un sonoro -72% e crollando da un picco di 42mila nel 2005 alle attuali 12mila annuali. Molti Paesi tradizionalmente “esportatori” di bambini (Congo, Vietnam, Federazione russa, Etiopia) si sono infatti ritirati dai protocolli che regolavano le Adozioni internazionali per ragioni molto ...

Juve-Genoa - Piatek : 'Affrontiamo i più forti ma Tutto è possible. Cristiano Ronaldo? Il migliore al mondo' : CR7? È il giocatore più forte al mondo, uno dei migliori di sempre ". Il futuro di Piatek Il presidente del Genoa, Enrico Preziosi , in una recente intervista ha svelato alcuni retroscena sul colpo ...

Lady Gaga : la colonna sonora di 'A Star Is Born' è un successo in Tutto il mondo - Italia compresa! : Il successo della tracklist di "A Star Is Born" non si ferma agli Stati Uniti: il disco è riuscito a conquiStare la vetta di iTunes in più di 75 paesi al mondo, Italia compresa! Nel nostro Paese ha ...

YouTube down per oltre un'ora in Tutto il mondo : Il servizio di video streaming YouTube è stato irraggiungibile per oltre un'ora in numerose località di tutto il mondo. YouTube ha confermato il disservizio in un tweet sul suo profilo ufficiale, ma nello scusarsi per l'inconveniente, ha per ora preferito non rivelare quali siano stati i motivi dell'interruzione ...

