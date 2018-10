Tutta un’altra moda

Tutta un’altra musica : Intermezzi, contrappunti, cori e concerti: tutto il sound che quest’anno accompagnerà il festival di Internazionale. Leggi

Enrico Brignano a Tarquinia per girare Tutta un’altra vita : Cinque set in pochi mesi: Tarquinia conferma la propria capacità di attrarre produzioni cinematografiche ed al suo curriculum di ospiti

Nazionale - Jorginho non dimentica il Napoli : “mi manca tutto - ma qui in Premier è Tutta un’altra cosa” : Il centrocampista del Chelsea ha parlato in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale azzurra a Coverciano “Guardando il Mondiale non ho notato un gap enorme tra noi e le migliori nazionali, dobbiamo lavorare tanto perché i margini di crescita ci sono“. E’ il pensiero del centrocampista del Chelsea e della Nazionale, Jorginho, sull’Italia durante la conferenza stampa tenuta a Coverciano in vista dei due impegni ...

Programmi TV di stasera - domenica 12 agosto 2018. Su Canale5 Zucchero – Wanted - Tutta un’altra storia : Zucchero Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica Fiction di Luca Ribuoli del 2016, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Un tuffo al cuore: Sarà vero che in amore vince chi fugge? Arthur è partito e Alice, che non ha sue notizie da giorni, è nel panico. Intanto, una tuffatrice muore durante una gara. Secondo Claudio, è un caso evidente di doping… conclusione che però sarà smentita dall’esito di un’autopsia. ...

Ascolti tv ieri - L’Allieva vs Zucchero Wanted Tutta un’altra storia | Dati Auditel 12 agosto 2018 : Ad un passo dal Ferragosto, con molti italiani in vacanza, cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, domenica 12 agosto 2018? Quanti telespettatori hanno seguito la fiction L’Allieva e quanti, invece, hanno ascoltato il concerto di Zucchero? Ecco tutti i Dati Auditel di una serata molto particolare in cui oltre alla replica dell’amatissima fiction sono anDati in onda anche diversi film ed alcuni appuntamenti sportivi. Ascolti tv ieri, 12 ...

Programmi TV di stasera - domenica 12 agosto 2018. Su Canale5 Zucchero – Wanted - Tutta un’altra storia : Zucchero Rai1, ore 21.25: L’Allieva – Replica Fiction di Luca Ribuoli del 2016, con Alessandra Mastronardi, Lino Guanciale. Prodotta in Italia. Un tuffo al cuore: Sarà vero che in amore vince chi fugge? Arthur è partito e Alice, che non ha sue notizie da giorni, è nel panico. Intanto, una tuffatrice muore durante una gara. Secondo Claudio, è un caso evidente di doping… conclusione che però sarà smentita dall’esito di un’autopsia. ...