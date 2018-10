Turisti cinesi nel 2017 hanno speso a Mosca più di 1 miliardo di dollari

Raddoppiano i Turisti cinesi in Europa : ANSA, - ROMA, 26 SET - Nei primi sei mesi del 2018 i viaggiatori cinesi nel mondo sono stati 71.31 milioni, il 15% in più rispetto allo stesso periodo del 2017. Il 13% ha visitato l' Europa , diventata ...

'La Svezia ha violato i diritti umani dei Turisti cinesi' : la crisi diplomatica tra Stoccolma e Pechino : 'Queste persone credono che il mondo debba muoversi intorno a loro, ma se così non è si sdraiano a terra e chiedono aiuto', ha scritto un altro utente. Il figlio della coppia ha detto al Global Times ...

Alipay : +87% spesa dei Turisti cinesi in Italia nell'estate 2018 : Milano, 5 set., askanews, - La spesa dei turisti cinesi in Italia nell'estate del 2018, secondo i dati di Alipay, è cresciuta dell'87% rispetto al 2017, anno di arrivo in Italia del gigante cinese. E' ...