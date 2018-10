Tumori | il rischio di ammalarsi si riduce nelle famiglie numerose

Tumori : studio - rischio minore nelle famiglie con molti bambini : nelle case con molti bambini c’è un rischio minore di ammalarsi di cancro. Ricercatori svizzeri e australiani delle università di Zurigo e di Adelaide lo suggeriscono in uno studio condotto a livello mondiale. Dell’effetto ‘famiglia numerosa‘, spiegano, approfitterebbero in particolare i maschi. Gli scienziati hanno analizzato i dati di 178 Paesi, trovando un collegamento fra la grandezza del nucleo familiare e la ...

Tumori da solarium : stop alle lampade 'il rischio di tumore è accertato'. È la richiesta dell'agenzia per la sicurezza sanitaria francese. ... : Nel Paese vengono diagnosticati ogni anno 11.000 casi, il tasso più elevato del mondo. Non c'è nessun dubbio, osserva Giovanni D'Agata presidente dello "Sportello dei Diritti", sul fatto che esista ...

Tumori - nuove conferme sull’aspirina : l’uso giornaliero potrebbe ridurre il rischio di cancro alle ovaie : Il carcinoma ovarico è il più fatale dei Tumori ginecologici, principalmente a causa della mancanza di strategie di diagnosi precoce. Si ritiene che l’infiammazione che si verifica durante l’ovulazione svolga un ruolo nello sviluppo di questa malattia. Ma è stato dimostrato che farmaci antinfiammatori, come l’aspirina, riducono il rischio di alcuni tipi di cancro, tra cui quello alle ovaie. Un nuovo studio, condotto dal Moffitt Cancer Center in ...

Salute : anche un piccolo consumo giornaliero di alcol aumenta il rischio di morte per problemi cardiaci e Tumori : Bere un bicchiere di vino al giorno per questioni di “Salute” potrebbe non essere poi così salutare, secondo quanto suggerito da un nuovo studio della Washington University School of Medicine di St. Louis, pubblicato sulla rivista Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Analizzando i dati di oltre 400.000 persone tra i 18 e gli 85 anni, i ricercatori hanno scoperto che consumare 1-2 drink al giorno per 4 o più volte a settimana ...

Tumori : chi ha il diabete ha un rischio maggiore di sviluppare vari tipi di cancro : Ricercatori del Registro nazionale diabete svedese hanno analizzato le informazioni relative a 457.473 pazienti, conducendo uno studio osservazionale che ha comparato persone con diabete di tipo 2 con oltre 2 milioni di soggetti sani per un periodo di 7 anni: i risultati, presentati in occasione del Congresso dell’Associazione europea per lo studio del diabete, hanno mostrato il legame della patologia con il rischio di sviluppare vari tipi ...

L’intestino cambia la sua struttura cellulare in base dieta - meccanismi che influiscono su metabolismo e rischio di Tumori : L’intestino modifica la sua struttura cellulare in risposta alla dieta, che quindi ha un impatto di lunga durata sul metabolismo e anche il rischio di ammalarsi di alcuni di tipi di tumore. Lo ha verificato uno studio della Carnegie Institution for science, pubblicato sulla rivista Developmental Cell. La ricerca e’ stata fatta sui moscerini della frutta, il cui sistema e’ il piu’ sensibile ai cambiamenti cellulari indotti ...

Tumori : vivere vicino a spazi verdi riduce rischio del cancro al seno : Le donne che vivono vicino a spazi verdi urbani, come parchi o giardini, hanno meno probabilità di ammalarsi di cancro al seno. Lo ha scoperto uno studio del Barcelona Institute for Global Health (ISGlobal), pubblicato sull’International Journal of Hygiene and Environmental Health. Lo studio ha analizzato i dati riguardanti 3.600 donne in Spagna, 1.738 pazienti con carcinoma della mammella e 1.900 senza, ed e’ il primo a essersi ...