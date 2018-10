Trump-Russia | parla G Chiesa | Sarà guerra e l' Europa terreno di scontro

Usa vs Russia - Cremlino : “pericoloso addio Trump a trattato nucleare“/ Terza guerra mondiale - Putin reagisce : Trump "Usa via dall'accordo nucleare con la Russia”. Ultime notizie, nuova guerra Fredda all’orizzonte? Le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti arrivate nelle score ore(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 16:05:00 GMT)

Usa - Trump annuncia il ritiro dal trattato nucleare con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...

Usa - Trump annuncia ritiro da trattato con la Russia sui missili a medio raggio. Cremlino : “Decisione pericolosa” : La tensione tra Usa e Russia, a due decenni dalla fine della Guerra fredda, torna a riguardare le armi nucleari. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato di voler ritirare il proprio Paese dall’accordo Inf (Intermediate-Range Nuclear Forces), il trattato firmato nel 1987 da Ronald Reagan e Michail Gorbacev che imponeva a entrambi gli Stati la distruzione dei missili balistici a medio raggio. “Sono anni che la Russia ...

Trump : 'Via gli Usa dall'accordo nucleare con la Russia' - Mosca : passo molto pericoloso : Gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia . Lo ribadisce il presidente americano Donald Trump che accusa la Russia di averlo violato. "...

Usa - Trump 'rottama' lo storico trattato nucleare con la Russia - : Il presidente ha confermato l'intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico accordo che fu firmato nel 1987 tra Reagan e Gorbaciov: "Mosca non rispetta i patti"

Trump - via accordo missili con la Russia : 23.26 Il presidente Usa Trump conferma la sua intenzione di ritirare gli Stati Uniti dallo storico trattato sui missili nucleari con la Russia, firmato nel 1987 da Reagan e dal leader Urss Gorbaciov. Gli Usa, dice Trump, vogliono un nuovo accordo con Russia e Cina, e spiega che senza una nuova intesa svilupperanno nuove armami. "Noi -conclude- non permetteremo più che violino l'accordo e che fabbrichino armi mentre a noi non è permesso. Noi il ...

Trump “PUTIN COINVOLTO NEL CASO SKRIPAL”/ Presidente USA sul Russiagate “Mosca si è intromessa - ma la Cina…” : TRUMP cho su Putin: "probabilmente" COINVOLTO in avvelenamenti i assassini ma non negli Usa. Le sue parole in una intervista a 60 minutes della Cbs, le parole su Russiagate e clima.(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 10:49:00 GMT)

Russiagate - Trump : 'Non prometto di non chiudere l'indagine' : Donald Trump si è rifiutato di impegnarsi a non chiudere le indagini sul Russiagate. "Non prometto nulla - ha dichiarato in una intervista al programma "60 minutes" della Cbs -. Ma le dirò che non ho ...

Trump : USA indietro rispetto alla Russia su creazione di forze spaziali - : Ma abbiamo le persone più meravigliose del mondo, produciamo i migiori equipaggiamenti del mondo, produciamo i migliori missili, carri armati e navi il mondo", ha aggiunto Trump. In precedenza l'...