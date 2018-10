TRUMP ROTTAMA TRATTATO NUCLEARE CON LA RUSSIA Terza guerra mondiale | critiche da Pechino

TRUMP il rottamatore : rinnega Reagan e rilancia la corsa nucleare : The Donald, ovvero il re dei Rottamatori. Non c'è un importante accordo internazionale dal quale Donald Trump non si sia chiamato fuori: dal Clima al nucleare (iraniano), con l'aggiunta dell'uscita da importanti agenzie Onu (Unesco, Consiglio per i diritti umani). Ora gli Stati Uniti vogliono uscire dal trattato sul disarmo e sul controllo delle armi nucleari con la Russia. A ribadirlo è l'inquilino della Casa Bianca, che accusa ...