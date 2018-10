Trump è pronto a negare l’esistenza dei Transgender

Conte pronto a offrire a Trump una mediazione con Teheran : Il premier Conte sarà seduto al tavolo col presidente Trump , durante la colazione offerta dal segretario generale dell’Onu Guterres martedì. Tra i due non è previsto un incontro bilaterale ufficiale, ma quella sarà l’occasione migliore per parlarsi. Il primo obiettivo del capo del governo italiano sarà invitare il leader della Casa Bianca alla conf...

Usa - Bloomberg sfida Trump : pronto a candidarsi alle elezioni 2020 : Donald Trump potrebbe presto avere un nuovo rivale per le prossime elezioni alla Casa Bianca. Michael Bloomberg , tre volte sindaco di New York e a capo di un impero dei media, sta valutando...

Clima : Trump pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni di metano : Secondo il New York Times, Trump sarebbe pronto ad allentare le restrizioni sulle emissioni in atmosfera del metano: l’agenzia per la protezione ambientale starebbe per rendere pubblica una proposta per indebolire la norma della precedente amministrazione secondo cui le aziende devono monitorare e riparare eventuali perdite di metano. Si tratterebbe di un ulteriore passo dell’amministrazione Trump contro le normative ...