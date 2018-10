Trono Classico | Lidia Vella difende Nilufar | l’attacco a Gianni e Nicolò Ferrari

Uomini e Donne/ Pioggia di critiche per i tronisti - "Troppe liti" : Maria De Filippi ai ripari (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Pioggia di critiche per i tronisti "Troppe liti, pochi sentimenti". L'appello del pubblico su Andrea Cerioli(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne news : Trono Classico o Over? Ecco chi vince gli ascolti : news Uomini e Donne, ascolti tv: Ecco chi vince tra il Trono Classico e il Trono Over I fan di Uomini e Donne hanno iniziato ad approvare il Trono Over da ormai diversi anni. Le dame e i cavalieri dei due parterre hanno conquistato il cuore di milioni di italiani. Nel corso delle prime stagioni […] L'articolo Uomini e Donne news: Trono Classico o Over? Ecco chi vince gli ascolti proviene da Gossip e Tv.

UOMINI E DONNE/ Costantino Vitagliano di nuovo tronista? Maria De Filippi lo chiama (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari beccati di nuovo insieme: le foto del settimanale Mio svelano che tra i due...(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 09:57:00 GMT)

Uomini e Donne/ Foto - Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari di nuovo insieme : cosa accade? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Marta Pasqualato e Nicolò Ferrari beccati di nuovo insieme: le Foto del settimanale Mio svelano che tra i due...(Pubblicato il Sat, 20 Oct 2018 07:05:00 GMT)

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 19/10 : La puntata di oggi del Trono Classico di Uomini e Donne inizia con Maria che comunica la decisione di Teresa di eliminare diversi dei suoi corteggiatori. Mara, dopo essere stata criticata dalla napoletana per lo stesso motivo, borbotta qualcosa a tal proposito e Teresa non perde occasione per ribattere. Si torna a parlare di Federico, eliminato da Teresa dopo la segnalazione di Karina su di lui e una sua amica, indiziati di essere tuttora in ...

Trono Classico - il pubblico indoddisfatto : nessuno dei tronisti convince : Trono Classico, i quattro tronisti di Uomini e Donne non convincono il pubblico Questa nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne non convince per niente il pubblico di Canale 5. Proprio tutti i tronisti sembrano non arrivare nel cuore dei telespettatori. In particolare, il percorso di Lorenzo Riccardi, Luigi Mastroianni, Teresa Langella e […] L'articolo Trono Classico, il pubblico indoddisfatto: nessuno dei tronisti convince ...

Uomini e Donne/ Luigi Mastroianni stuzzica Lorenzo Riccardi : prima il ballo con Giulia - poi.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a dire la sua a Uomini e Donne? Intanto l'ex tronista è stata avvistata e...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 15:50:00 GMT)

Giulia Cavaglia / Uomini e donne - Lorenzo Riccardi pazzo della nuova corteggiatrice ma... (Trono Classico) : Giulia Cavaglia esce in esterna con Lorenzo Riccardi, tronista di Uomini e donne. Ma poi in studio accetta la proposta di Luigi Mastroianni, causando un nuovo scontro...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:05:00 GMT)

Antonio Moriconi / Uomini e donne - messaggi all'ex tentatrice Rita Cardinale : Teresa furiosa! (Trono Classico) : Antonio Moriconi viene accusato da Teresa Langella a causa dello scambio di messaggi con Rita Cardinale. Il botta e risposta tra corteggiatore e tronista di Uomini e donne.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 14:05:00 GMT)

U&D - spoiler Trono Classico : Luigi vicino ad Irene - due abbandoni in studio : Procede il percorso sulla poltrona rossa di Uomini e Donne [VIDEO] per i quattro tronisti dell'ultima edizione del trono classico. Ieri, in data 17 ottobre, si è registrata una nuova puntata presso gli studi televisivi Elios. Nel corso della registrazione vi è stato un importante abbandono: si tratta di Antonio,il corteggiatore di Teresa Langella. Inoltre in studio è avvenuto un acceso confronto tra l'ex tentatrice di Temptation Island Vip e ...

Anticipazioni Trono Classico U&D : Irene conquista Mastroianni - ancora problemi per Teresa : Le Anticipazioni del Trono Classico di Uomini e donne confermano la decisione di Luigi Mastroianni di non prore la conoscenza con Giulia Cavaglia, la ragazza fino ad ora contesa tra lui e Lorenzo. Mastroianni, inoltre, nell'ultima registrazione ha dimostrato che lei ha mentito sulla data della rottura con l'ex fidanzato. Memore della brutta avventura con Sara Affi Fella, dunque, ha deciso di non vedere più la ragazza e di dare la possibilita' ad ...

Uomini e Donne/ Sara Affi Fella torna a Uomini e Donne? Nuova segnalazione negativa.. (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Sara Affi Fella pronta a dire la sua a Uomini e Donne? Intanto l'ex tronista è stata avvistata e...(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 07:05:00 GMT)