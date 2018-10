Trentino verso il centrodestra | il leghista Fugatti vola oltre il 45%

ilgiornale

(Di lunedì 22 ottobre 2018) Dopo l'exploit in Alto Adige, dove il Carroccio ha incassato l'11,1%, Matteo Salvini si prepara a piazzare un altro governatore nel Nord Italia. Anche ilva, infatti,ilcon il candidato unitario, ilMaurizio, cheil 40% dei consensi.Ieri, in, si è votato per il rinnovo del Consiglio provinciale. La Lega risulta ampiamente davanti con il 26.6% dei voti seguita dal Partito Democratico, che si ferma al 14,73%, e dal Partito AutonomistaTirolese (11.3%). Sotto il 10% si attesta, invece, il Movimento 5 Stelle che, candidando Filippo Degasperi, totalizza soltanto il 7,1% dei consensi. "I voti veri, i cittadini, gli Italiani, non ascoltano professoroni, giornaloni, criticoni e burocrati europei - esulta Salvini su Facebook - ma chiedono alla Lega di andare avanti con forza. Per me sarà un onore proseguire, con coraggio ...