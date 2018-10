Trentino : Fugatti (Lega-Centrodestra) presidente col 46 - 74% : Maurizio Fugatti è il nuovo presidente della provincia autonoma di Trento. Il candidato del centrodestra al termine dello scrutinio delle 529 sezioni ha vinto con il 46,74% (124.590 voti) lasciando a 25,40% il candidato del centrosinistra Giorgio Tonini. Il governatore uscente Ugo Rossi si è fermato al 12,42%. Fugatti, attualmente sottosegretario del ministero della Salute, faceva parte di una coalizione formata da ...

Elezioni Trentino - la Lega doppia il Pd (13 - 8%) e trascina il centrodestra : Fugatti nuovo presidente. M5s fermo al 7% : L’onda verde invade anche l’ultimo pezzo di Nord-Est. Dopo il tradizionale dominio del Veneto e il trionfo più recente in Friuli Venezia Giulia, la Lega ora conquista – con grandi numeri – anche il Trentino Alto Adige. A Trento la lista dei salviniani supera il 27% e trascina la coalizione di centrodestra alla conquista del governo della Provincia. Il suo candidato, il sottosegretario alla Sanità Maurizio Fugatti, è il nuovo presidente e non ...

Elezioni Trentino - lo spoglio : la Lega vola verso il 30% e il candidato Fugatti sopra quota 40. Il Pd perde anche Trento : Lo scrutinio delle Elezioni provinciali in Trentino sancirà la definitiva egemonia della Lega in Nord-est, dopo l’exploit a Bolzano che costringe la Svp a dover cercare un’alleanza proprio con il Carroccio. Caduta la Regione della due Province autonome, ultima roccaforte del Centrosinistra, l’unica chiazza rossa nell’Italia settentrionale resta il Piemonte amministrato da Sergio Chiamparino, dove però si andrà alle urne ...