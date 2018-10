Trentino Aldo Adige | boom Lega ora certificato da voti veri

Caldo : in Trentino temperature da Sud - 6-7 °C sopra la media : “Sembra quasi incredibile ma in questo periodo dell’anno, a Rovereto, per esempio, le minime notturne dovrebbero attestarsi sui 12 °C e le massime diurne sui 24 °C. Negli ultimi tre giorni, invece, le minime registrate in città si sono aggirate tra i 15 °C e i 17 °C, mentre le massime hanno regolarmente sforato il muro dei 30 °C, con un picco di 31 °C”. A riferirlo, parlando di temperature “più che di Trento, tipiche del ...