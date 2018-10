Treno deraglia | è strage sui binari | 18 morti e oltre 180 feriti IL VIDEO DELLO SCHIANTO

Treno deraglia - strage sui binari : 18 morti e oltre 180 feriti IL VIDEO DELLO SCHIANTO : strage sui binari. Un Treno è deragliato provocando almeno 18 i morti e oltre 180 feriti. Un terribile incidente documentato anche da un VIDEO dove si vede il Treno, che supera i 150 km/h di...

Alta velocità - disastro a Taiwan. Treno deraglia : 22 morti e oltre 171 feriti. Il video dell’incidente : A Taiwan è di almeno 22 morti e 171 feriti, 10 dei quali gravi, il bilancio del deragliamento di un Treno ad Alta velocità. Lo riferisce l’amministrazione ferroviaria di Taiwan, ma le autorità non hanno ancora confermato se ci siano persone vive intrappolate all’interno del convoglio. Si tratta del peggior incidente ferroviario avvenuto sull’isola da oltre 20 anni. Il deragliamento è avvenuto nella contea nordorientale di Yilan. L'articolo ...

Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un Treno a Taiwan : Almeno 17 persone sono morte e 137 sono state ferite nel deragliamento di un treno passeggeri ad alta velocità a Taiwan, nella regione di Yilan, che si trova nel nord-est dell’isola. Il treno, su cui si trovavano 336 persone, era partito da The post Almeno 17 persone sono morte nel deragliamento di un treno a Taiwan appeared first on Il Post.

Un Treno passeggeri è deragliato in Marocco. Le immagini : Questa mattina un treno passeggeri è deragliato in Marocco a circa venti chilometri della stazione di Rabat. Al momento, secondo il primo rapporto ufficiale diramato dalla polizia, sarebbero almeno sei le vittime e almeno 86 i feriti "È stata aperta un'indagine per determinare le cause di quanto acc

Incidente in Marocco : deraglia Treno - almeno 10 morti e decine di feriti : Grave Incidente ferroviario in Marocco: un treno è deragliato sulla linea della costa atlantica, a nord della capitale Rabat. Vi sarebbero almeno 10 morti e decine di feriti. I soccorritori sono sul posto. L’Incidente si sarebbe verificato a Bouknadel in mattinata. L'articolo Incidente in Marocco: deraglia treno, almeno 10 morti e decine di feriti sembra essere il primo su Meteo Web.

Deraglia Treno nel nord dell'India - almeno 5 morti : Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite in seguito al Deragliamento parziale di un treno nel nord dell'India: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della ...

India : deraglia Treno - 5 morti : 7.06 Cinque persone sono morte e almeno 35 sono rimaste ferite questa mattina in seguito al deragliamento parziale di un treno nel Nord del paese: lo ha reso noto la polizia. L'incidente è avvenuto all'ingresso della stazione di Rae Bareli, circa 80 chilometri a sudovest di Lucknow, la capitale dello stato di Uttar Pradesh. Non si conoscono ancora le cause dell'incidente.