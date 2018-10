Trasporti | Toninelli | a lavoro su molti dossier con 26 | 4 milioni di euro per deduzioni

AutoTrasporti - Toninelli : "Nel dl fiscale 26 - 4 milioni di euro per deduzioni forfettarie" : "L'attenzione e del Governo per il mondo degli autotrasportatori resta altissima. Nel decreto fiscale abbiamo mantenuto il primo impegno, stanziando 26,4 milioni di euro per quest'anno , che servono ...

Trasporti - vertice a Genova Toninelli-Bulc : "Aiuti da Ue per risolvere crisi" : Incontro a Genova fra il Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ed il Commissario ai Trasporti Ue Violeta Bulc , che hanno discusso delle tematiche che riguardano lo sviluppo della rete europea , ...

Trasporti : Toninelli incontra delegazione lavoratori Liberty Lines : Roma, 1 ott. (AdnKronos) - Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli ha incontrato oggi una delegazione di lavoratori della Liberty Lines a Reggio Calabria. E' quanto si apprende da fonti del ministero. Il ministero ha deciso di non prorogare il contratto alla compagnia che

Crollo ponte Genova - Autostrade pubblica on line la convenzione con il ministero dei Trasporti. Toninelli : trasparenza dopo 20 anni : La società Autostrade per l'Italia pubblica on line, rendendo «pubblico e accessibile a tutti i cittadini», il testo della convezione in essere con il ministero delle...

Il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli rilancia la nazionalizzazione delle autostrade : "I ricavi dei pedaggi per servizi migliori" : La nazionalizzazione delle autostrade "sarebbe conveniente" perché ricavi e margini "tornerebbero in capo dallo Stato attraverso i pedaggi, da utilizzare non per elargire dividendi agli azionisti, ma per rafforzare qualità dei servizi e sicurezza delle nostre strade". Dalle colonne del Corriere della Sera è il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a rilanciare l'idea del governo di nazionalizzare ...