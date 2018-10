Torna il 27 e 28 ottobre Palermo Gluten Free | il festival dedicato ai celiaci con lezioni

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 ottobre : Il condono è Tornato mini. M5S fa levare depenalizzazioni e capitali esteri : La giornata Evasione, mozzata la manina. Per ora resta il minicondono Le novità – Via le soglie di non punibilità dal decreto, Conte promette un emendamento per aiutare chi non ha pagato per difficoltà economiche di Stefano Feltri Più umiltà, meno balle di Marco Travaglio Ingenui o sprovveduti o incompetenti o raggirati che siano stati, i 5Stelle salvano la faccia in extremis e soprattutto risparmiano all’Italia l’ennesimo, indecente ...

Isola di Pietro 2 - Torna il ‘pediatra’ Gianni Morandi : anticipazioni prima puntata 21 ottobre : Dopo il grande successo della prima stagione, domenica 21 ottobre in prima serata su Canale 5 arriva l’episodio inaugurale de L’Isola di Pietro 2 la serie coprodotta da RTI e Lux Vide che ha visto il ritorno di Gianni Morandi alla lunga serialità italiana (e sulle reti Mediaset). Come abbondantemente annunciato nei mesi scorsi, per questa nuova stagione sono arrivate ad arricchire il cast anche Elisabetta Canalis e Lorella ...

Cast e personaggi di Daredevil 3 su Netflix - il supereroe Marvel e Charlie Cox Tornano dal 19 ottobre : Il Cast e personaggi di Daredevil 3 arrivano su Netflix da oggi, 19 ottobre. Matt Murdock, dopo essersi unito temporaneamente ai Difensori, è tornato a Hell's Kitchen. Lui ed Elektra erano rimasti intrappolati in un'implosione del grattacielo della Midland Circle. Matt alla fine ne è uscito illeso, ma della sua ex non vi traccia. Elektra è morta? Quando Wilson Fisk esce di prigione, il giovane avvocato deve decidere se nascondersi dal mondo ...

Io leggo perché - dal 20 al 28 ottobre Torna l’iniziativa per potenziare le biblioteche scolastiche : ecco come donare un libro alle scuole : Io leggo perché, atto terzo. Riparte infatti l’iniziativa per la creazione e il potenziamento delle biblioteche scolastiche di tutto il Paese, con l’obiettivo di riavvicinare i più giovani alla lettura. Dal 20 al 28 ottobre prossimi, chiunque potrà infatti andare in una delle 2.130 librerie che hanno aderito al progetto per donare un libro a una scuola, scegliendo un titolo che si ritiene immancabile in una biblioteca scolastica tra ...

Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 - Marco Giallini Torna dal 17 ottobre su Rai2 : anticipazioni prima puntata : Dopo quasi due anni di silenzio, Cast e personaggi di Rocco Schiavone 2 debuttano stasera, 17 ottobre, su Rai2. In questa seconda stagione, il pubblico conoscerà il vicequestore com’era prima dell’assassinio della moglie Marina. Rocco, interpretato di nuovo da Marco Giallini, era un uomo vivo, innamorato della sua donna e della sua città, Roma. Il carattere è sempre burbero, sarCastico nelle battute. I fantasmi del suo passato torneranno a ...

Eurochocolate : dal 19 ottobre a Perugia Torna la festa del cioccolato : EurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateEurochocolateChe autunno sarebbe senza Eurochocolate? Perché ormai il festival internazionale del cioccolato di Perugia è un appuntamento fisso: quest’anno si terrà dal 19 al 28 ottobre, e sarà ancora una volta il miglior pretesto per un weekend perché la città (e l’Umbria) è sempre bellissima. E poi, come si fa a resistere al cioccolato? LEGGI ANCHE8 cose ...

Dal 26 ottobre Andrea Bocelli Torna con l’album “Sì” in cui duetta con il figlio Matteo : Milano. “Non sono ancora riuscito a parlare bene in inglese, nonostante giro il mondo da anni: la lingua è una

Striscia la notizia - Enzo Iacchetti Torna con Ezio Greggio - diretta puntata 15 ottobre 2018 : Da oggi, lunedì 15 ottobre, Enzo Iacchetti torna dietro al bancone di Striscia la notizia per la 25esima edizione consecutiva al fianco di Ezio Greggio. TvBlog seguirà in liveblogging la puntata in onda a partire dalle ore 20.35 subito dopo il Tg5.Iacchetti, che prende il posto di Michelle Hunziker (la showgirl svizzera tornerà a Striscia il 15 aprile 2019 insieme a Gerry Scotti), ha debuttato nel varietà di Antonio Ricci, insieme allo ...

Cast e personaggi di The Deuce 2 - James Franco Torna su Sky Atlantic dal 15 ottobre : anticipazioni primi due episodi : Il Cast e personaggi di The Deuce 2 debuttano stasera, 15 ottobre, su Sky Atlantic. Si torna a New York negli anni Settanta, più precisamente nel 1977, con Eileen, Vince, Lori e tanti altri. La seconda stagione di The Deuce promette grandi momenti: dai sogni cinematografici di Candy, Lori, C.C. e Larry ai tentativi di Abby di fare finalmente qualcosa per migliorare la situazione delle ragazze nelle strade della Grande Mela; finendo per le ...

Il texano dagli occhi di ghiaccio - Iris/ Torna il grande classico con Clint Eastwood (oggi - 14 ottobre 2018) : Il texano dagli occhi di ghiaccio, il film in onda su Iris oggi, domenica 14 ottobre 2018. Nel cast: Clint Eastwood che ha diretto la regia, Sondra Locke e John Vernon. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 17:30:00 GMT)

In Criminal Minds 13 su Rai2 Torna Derek Morgan - anticipazioni episodi del 12 e 19 ottobre : Il 12 ottobre vanno in onda il quarto, il quinto e il sesto episodio di Criminal Minds 13 su Rai2, in prima visione tv in chiaro. Continua la programmazione del procedural di lungo corso di CBS, con la stagione già trasmessa in prima visione assoluta in Italia da Fox Crime, canale a pagamento di Sky, nella stagione 2017-2018. Tra nuove indagini, vicissitudini interne e avvincenti colpi di scena, la BAU con le competenze altamente ...

Il 13 e 14 ottobre Tornano in piazza i volontari di “Io non rischio” : Nel prossimo weekend IO NON RISCHIO torna in piazza per l’ottava edizione della campagna di comunicazione nazionale sui rischi naturali che interessano il nostro Paese. Sabato 13 e domenica 14 ottobre i volontari delle associazioni di protezione civile saranno impegnati a sensibilizzare i cittadini sul tema della prevenzione e a diffondere le buone pratiche di protezione civile. Oltre 3.400 volontarie e volontari allestiranno punti informativi ...

A Roma domenica 14 ottobre Torna F@Mu : Cultura protagonista dell’ottobre Romano. F@Mu, Famiglie al museo, l’iniziativa ideata per accogliere nei musei il pubblico dei piccoli visitatori, accompagnati

Torna dal 12 al 14 ottobre la Fiera di Ottobre ad Arischia : Tra gli appuntamenti che si alterneranno dal 12 al 14 Ottobre non mancheranno gli spettacoli equestri, svolti da professionisti provenienti da tutta Italia che sono un must dell'evento e che ...