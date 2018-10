Titolano “Iannone stufo di Belen” | Andrea sbotta sui social | “siete bravi solo a scrivere

sportfair

(Di lunedì 22 ottobre 2018)Iannone duro contro i giornali che scrivono di lui, il pilota da Tokyo dice la sua opinione sugli ultimi titoli apparsi sul suo conto Dopo il weekend del Gp di Giappone, in cui Iannone ha rimediato una caduta senza riuscire a terminare la gara,fa il turista a Tokyo. Mentre cammina per le vie principali della metropoli dell’estremo oriente, il pilota di MotoGp si filma in un duro sfogo contro i giornali che scrivono di lui. In queste ore sul web sono apparsi diversi titoli in cui si legge: “Iannonedi Belen” ed ancora “Iannone esasperato: Belen? Sono”. Titoli che secondo il motociclista italiano sarebbero”stronzate”. “Sietestronzate“:il 29enne di Vasto sui. >>> CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO DELLO SFOGO DI IANNONE <<