Tina Turner parla del suicidio del figlio | Diceva di stare bene | di aver trovato

(Di lunedì 22 ottobre 2018) "Ancora non so cosa l'abbia spinto fino a questo punto" diceintervistata da BBC Newsndo deldelavvenuto a luglio di quest'anno. Craigaveva 59 anni quando è stato rinvenuto morto nella sua abitazione a Los Angeles. La cantante riferisce che nelle recenti telefonate con ilCraig le aveva detto diuna nuova ragazza e di: "Nonmai incontrato una donna che lo facesse sentire in questo modo". Quindi al dolore si unisce lo stupore per un gesto apparentemente immotivato. "Non ho idea di cosa lo abbia ridotto in questo stato, credo abbia a che fare con la solitudine che si portava dietro" ha aggiunto."Era una persona molto introversa, molto timida ma non me ne ero resa conto prima di sentire di nuovo le nostre ultime conversazioni", dicendo del. Perché: "Nelle nostre ultime telefonate aveva un tono ...