THE FOREIGNER | ITALIA 1 Streaming video del film di Martin Campbell oggi | 22 ottobre

THE FOREIGNER : trama - cast e curiosità del film con Jackie Chan e Pierce Brosnan : Lunedì 22 ottobre, a partire dalle 21.25 su Italia Uno, va in onda in prima tv The Foreigner, un action movie con protagonista Jackie Chan. The Foreigner: trailer The Foreigner: trama Quando sua figlia rimane uccisa in un attentato dell’IRA a Londra, il mite Quan, ristoratore di origine vietnamita con un passato nelle forze speciali, si mette alla ricerca dei suoi assassini, trovandosi però di fronte all’atteggiamento omertoso del ...