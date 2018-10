Tensione Usa-Russia sull' Inf Il Cremlino | Non attaccheremo mai per primi

huffingtonpost

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La decisione degli Stati Uniti di abbandonare il trattato INF sui missili nucleari di medio raggio renderà il mondo "più pericoloso". Lo ha detto il portavoce delDmitri Peskov, citato dai media russi.Ilora si aspetta che il consigliere della sicurezza nazionale statunitense John Bolton, atteso per oggi a Mosca, fornisca nel corso della sua visita "una spiegazione" per le dichiarazioni rilasciate ieri dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump.La risposta dellaalla decisione statunitense, ha proseguito Peskov, dovrà per forza contenere misure per "garantire la propria sicurezza", dato che se gli Usa inizieranno a sviluppare i sistemi vietati dal trattato, altri paesi "reagiranno", per ripristinare "l'equilibrio in questa sfera".Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha inoltre ricordato come Washington non abbia ancora utilizzato ...