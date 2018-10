Temptation Island Vip | Sossio confessa | Sono innamorato di Ursula

Temptation Island Vip - Sossio Aruta : "Sono innamorato di Ursula - non voglio arrendermi! Io - vittima di pregiudizi" : Sossio Aruta, il calciatore protagonista delle ultime edizioni del Trono Over di Uomini e Donne che ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island Vip, la versione vip del docu-reality prodotto da Maria De Filippi, insieme all'ormai ex compagna, Ursula Bennardo, conosciuta proprio all'interno dello studio del programma pomeridiano di Canale 5, è stato intervistato dal magazine ufficiale di Uomini e Donne.Sossio, non solo è stato ...

Gossip Temptation Island - Lara Zorzetto si è fidanzata? Arriva la risposta : Lara Zorzetto fidanzata? Nuovi Gossip di Temptation Island Lara Zorzetto si è fidanzata dopo Temptation Island 2018? Era veramente intenzionata a rafforzare il suo legame con Michael De Giorgio, ma qualcosa (più di qualcosa!) è andato storto. Lara ha ripreso le redini della propria vita e si è data da fare per migliorarla giorno dopo […] L'articolo Gossip Temptation Island, Lara Zorzetto si è fidanzata? Arriva la risposta proviene da ...

Temptation Island Vip : Alessandra Sgolastra chiede ancora tempo per capire : Con grande curiosita' i fan di Temptation Island Vip continuano a tenere monitorati i movimenti di Alessandra Sgolastra, protagonista del reality insieme ad Andrea Zenga. Nel falò di confronto lui aveva deciso di chiudere la relazione [VIDEO], deluso sia per le parole di lei che per il suo avvicinamento ad Andrea Cerioli. Tale rottura era stata confermata anche nella puntata speciale andata in onda dallo studio di Uomini e donne, nella quale lei ...

Andrea Cerioli e Alessandra Sgolastra : cosa è successo dopo Temptation Island VIP? : In un'intervista rilasciata al settimanale di Uomini e Donne afferma: Non ero sicuro di essere capace di vestire il ruolo di tentatore perché, se non avessi provato un reale interesse, avevo timore di non riuscire ad avvicinarmi a una ragazza. Nel ruolo ci è entrato bene essendo riuscito a far ingelosire Andrea Zenga e ad avvicinarsi ad Alessandra Sgolastra tanto che la coppia è scoppiata durante il durissimo falò di confronto avvenuto al ...

Sossio Aruta e Ursula : botta e risposta dopo Temptation Island Vip : Temptation Island Vip: Sossio Aruta si fa nuovamente sotto con Ursula Oltre due settimane fa è finita la prima edizione di Temptation Island Vip. E una delle coppie, che più ha fatto parlare i tanti spettatori da casa è stata senza ombra di dubbio quella composta da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Difatti l’uomo, in questa occasione, non si è certo risparmiato, flirtando per tutti i 21 giorni passati nel reality show vip delle tentazioni ...

Temptation Island Vip - la verità di Andrea Cerioli : "Io e Alessandra Sgolastra ci sentiamo" : L'ex tentatore parla della sua esperienza nel reality e del rapporto nato con l'ormai ex fidanzata di Andrea Zenga.

Temptation Island - Ivan lascia la Marini dopo la sua dichiarazione d’amore : Ivan Gonzalez lascia Valeria Marini, dopo l’esperienza di Temptation Island Vip e una dichiarazione d’amore rilasciata su Chi. Qualche giorno fa i due sono stati i protagonisti della cover del settimanale, mostrandosi sorridenti e felici. Il giovane modello e la showgirl sarda si erano conosciuti nel corso del reality dove la Marini era approdata insieme al fidanzato. Nel corso del falò finale, proprio a causa della vicinanza di ...

