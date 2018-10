Taekwondo | Grand Prix 2018 | a Manchester nessun azzurro sul podio | ma Vito Dell’Aquila

Taekwondo - Grand Prix Manchester 2018 : Roberto Botta eliminato agli ottavi nei -80 kg : Roberto Botta esce di scena agli ottavi di finale nei -80 kg al Grand Prix di Taekwondo di Manchester. Anche l’ultimo azzurro in gara non riesce a salire sul podio e l’Italia resta quindi a boccia asciutta in questo quarto appuntamento stagionale, come era già accaduto nel precedente a Taoyuan. Botta è stato sconfitto dall’uzbeko Nikita Rafalovich con il punteggio di 16-11, dopo che aveva aperto il torneo superando 21-10 il messicano Rene ...

Taekwondo - Grand Prix Manchester 2018 : Vito Dell’Aquila si ferma ai piedi del podio - Laura Giacomini fuori al primo turno : Vito Dell’Aquila si ferma ai piedi del podio a Manchester nel quarto Grand Prix di Taekwondo della stagione. Il 17enne pugliese ha dimostrato ancora le sue qualità, ma come a Taoyuan, si è dovuto arrendere ai quarti di finale, vedendo così sfumare la possibilità di ripetere il podio di Mosca. Il giovane talento azzurro ottiene comunque altri punti importanti per scalare posizioni nel ranking. Dell’Aquila è stato sconfitto ai quarti dall’iraniano ...

Taekwondo - Grand Prix Manchester 2018 : nella prima giornata vincono Lauren Williams - Lee Dae-hoon e Vladislav Larin : prima giornata di gare a Manchester per il quarto Grand Prix di Taekwondo della stagione. Oggi sul tatami britannico si sono disputati gli incontri di tre categorie di peso, in cui non erano impegnati atleti italiani. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati. Nei -67 kg femminili trionfa davanti al pubblico di casa Lauren Williams. La campionessa europea ha vinto nettamente la finale, battendo 15-10 la croata Matea Jelic. Sul terzo gradino ...

Taekwondo - Grand Prix 2018 : tre azzurri in gara a Manchester. Vito Dell’Aquila pronto a tornare sul podio : Questo fine settimana si svolgerà a Manchester (Gran Bretagna) il quarto Grand Prix di Taekwondo della stagione. Si tratta dell’ultimo appuntamento prima delle finali di Fujairah e ancora una volta potremo assistere al confronto diretto tra i migliori atleti del mondo. Trattandosi del massimo circuito internazionale, verranno assegnati punti fondamentali per il ranking olimpico che qualifica a Tokyo 2020. In gara troveremo tre azzurri. Le ...

Taekwondo - Olimpiadi Giovanili 2018 : Russia in grande spolvero nella prima giornata. Shishko e Shcherbakova vincono l’oro : prima giornata di match ed emozioni per il Taekwondo in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sul tatami di Buenos Aires (Argentina) sono andate in scena le prime due categorie di peso che hanno visto confrontarsi atleti di grande talento che hanno regalato confronti appassionanti al pubblico presente. nella gara femminile dei -44kg è stata la russa Polina Shcherbakova a imporsi nella finale per l’oro sulla sudcoreana Mireu Kang. 12-6 lo score ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : Italia senza podi in Cina - Vito Dell’Aquila ad un passo dall’ennesima impresa : Vito Dell’Aquila brilla ancora, ma l’Italia non riesce a salire sul podio a Taoyuan (Cina Taipei), dove è andata in scena la terza tappa del Grand Prix 2018. L’unico Italiano in grado di portare a casa due vittorie in Cina è stato Dell’Aquila, che nella scorsa tappa del Grand Prix a Mosca era riuscito a riportare l’Italia sul podio tre anni dopo il terzo posto di Roberto Botta nella categoria -80 kg a Samsun. Il ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : l’Italia chiude senza podi. Roberto Botta fuori al primo turno nei -80 kg : l’Italia non riesce a salire sul podio nel Grand Prix di Taekwondo di Taoyuan (Taiwan). Nella terza ed ultima giornata di gare Roberto Botta è uscito subito dai giochi e quindi si chiude senza Grandi acuti degli azzurri questo terzo appuntamento stagionale. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni. Partiamo dai -80 kg dove Roberto Botta viene eliminato al primo turno dal britannico Damon Sansum, che batte l’azzurro con il ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : Vito Dell’Aquila sfiora il podio nei -58 kg - sorteggio sfortunato per Antonio Flecca : Vito Dell’Aquila ad un passo dal podio nel Grand Prix di Taoyuan 2018, torneo di categoria G-4 a cui partecipano i primi 32 al mondo in ogni singola categoria, a caccia di punti pesanti per il ranking mondiale. L’azzurro ha prevalso nettamente nel primo incontro della categoria -58 kg, battendo 30-3 il moldavo Vadim Dimitrov, per poi superare agli ottavi di finale il thailandese Ramnarong Saekwaiharee al termine di un match ...

Taekwondo - Grand Prix Taoyuan 2018 : prima giornata senza acuti per l’Italia. Rotolo fuori agli ottavi - Rizzelli e Milani al primo turno : prima giornata di gare senza acuti per l’Italia nel Grand Prix di Taekwondo a Taoyuan (Taiwan). La migliore azzurra oggi è stata Daniela Rotolo, che però non è riuscita ad andare oltre gli ottavi, mentre al primo turno si sono fermati Cristiana Rizzelli e Matteo Milani. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Partiamo dai -67 kg femminili dove Daniela Rotolo riesce ad avere la meglio al golden point sulla spagnola Jone ...