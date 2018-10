Surface Andromeda | Intel punta ai PC con doppio schermo Video

Surface Andromeda : nuovo brevetto rivela singolo schermo pieghevole : Gli ultimi brevetti riguardanti il Surface Andromeda , sebbene con piccole modifiche, hanno sempre descritto una struttura basata su due display pieghevoli uniti da una cerniera. Adesso, i colleghi di Windows Central, hanno scoperto un nuovo brevetto pubblicato da Microsoft alcuni giorni fa che risulta essere relativamente recente essendo stato depositato soltanto il 21 luglio del 2017, quindi poco più di un anno fa. A differenza degli altri, in ...

“ Surface Andromeda non è più una priorità di Microsoft” | LA VOCE DEL POPOLO : A distanza di un mese dall’ultimo articolo de “La VOCE del POPOLO ”, quest’oggi vi riproponiamo un argomento caldissimo negli ultimi giorni: Surface Andromeda . Di recente ne abbiamo lette di tutti i colori e, tramite un nostro articolo dedicato, vi abbiamo espresso le principali perplessità riguardanti il progetto Windows Core OS e Surface Andromeda , ma alla base di tutto, la domanda sorge spontanea: Surface Andromeda è ...

Surface Andromeda : svelata una modalità Produttiva simile a Continuum : In seguito alla scoperta di alcuni pacchetti lingua realizzati da Microsoft appositamente per Surface Andromeda , il leaker WalkingCat ci ha fornito delle ulteriori informazioni a riguardo pubblicando un documento su Pastebin. Dalle varie stringhe di testo vengono confermate le funzionalità telefoniche di Windows core OS il quale sarà compatibile con tutte le principali operazioni di un comune telefono: inviare SMS, effettuare telefonate tramite ...

Windows Core OS : i dubbi su HoloLens e Surface Andromeda : Windows Core OS, il nuovo software scritto totalmente in UWP e basato sull’interfaccia adattiva CShell, è diventato ormai una certezza con Microsoft che implicitamente ne ha confermato l’esistenza più volte. Durante la conferenza Ignite 2018 la società di Bill Gates ha presentato all’utenza aziendale ed enterprise i nuovi Surface Hub 2S e Surface Hub 2X affermando che quest’ultimo verrà commercializzato nel 2020 e avrà a ...

Samsung anticipa Surface Andromeda? In arrivo il primo dispositivo foldable : I rumor riguardanti il dispositivo foldable da parte di Samsung non sono ormai più una novità. L’azienda ne ha discusso già nei mesi passati, ma fino ad ora non aveva mai svelato dettagli tecnici, nè tanto meno presunte date di uscita! Il dispositivo che, stando all’ultimo rumor, dovrebbe vedere la luce nel corso del 2019, sarà un dispositivo con display foldable, nulla di paragonabile dunque al già noto ZTE Axon M, il quale di ...