Supernatural 14×03 | trama | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 22 ottobre 2018)14×03 The Scar va in onda sulla The CW americana giovedì 25 ottobre 2018. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito, anticipazioni e. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #14×03:Il secondo episodio della quattordicesima stagione di14×03 si intitola The Scar, che tradotto significa letteralmente “la cicatrice”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Mentre cerca ancora di scoprire il mistero dietro quello che è successo a Dean, Sam chiede aiuto allo Sceriffo Sheriff Jody Mills che potrebbe inconsapevolmente essere già sul caso. Castiel continua ad essere una figura paterna per Jack, che sorprende anche se stesso quando ...