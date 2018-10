Supernatural 14×02 | trama | promo | spoiler | streaming

cubemagazine

(Di lunedì 22 ottobre 2018)14×02 Gods and Monsters va in onda sulla The CW americana giovedì 18 ottobre 2018. Torna così la serie tv su angeli, demoni e sovrannaturale con Jensen Ackles e Jared Padalecki. Di seguito, anticipazioni e. ATTENZIONE: l’articolo contiene. TUTTO SU #14×02:Il secondo episodio della quattordicesima stagione di14×02 si intitola Gods and Monsters, che tradotto significa letteralmente “Dei e mostri”. L’emittente televisiva ha rilasciato una breve sinossi sull’episodio con alcune anticipazioni. Sam trova un indizio su dove possa essere Dean, così lui, Mary e Bobby escono a investigare. Castiel offre qualche saggio consiglio a Jack, che cerca ancora di sentirsi a suo agio e cerca connessioni familiari.14×02Negli USA ...