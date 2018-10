Superbike | GP Qatar 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

: SUPERBIKE QATAR - Il Mondiale si conclude venerdi e sabato, le gare alle 18. Ecco tutti gli orari in pista e in TV:… - corsedimoto : SUPERBIKE QATAR - Il Mondiale si conclude venerdi e sabato, le gare alle 18. Ecco tutti gli orari in pista e in TV:… - NanouBesac : RT @corsedimoto: SUPERBIKE - TRIPLE M HONDA salterà il round finale del Mondiale in Qatar causa l'infortunio di Florian Marino @FlorianMari… - corsedimoto : SUPERBIKE - TRIPLE M HONDA salterà il round finale del Mondiale in Qatar causa l'infortunio di Florian Marino… -

(Di lunedì 22 ottobre 2018) La stagionedellaè giunta al weekend conclusivo, quello del Gran Premio del, tredicesima tappa del Mondiale. Dopo l’ennesima doppietta stagionale ottenuta da Jonathan Rea (Kawasaki) nel GP d’Argentina a Vilicum, l’inglese proverà ad imporre il proprio dominio anche sulla pista di Losail per chiudere in bellezza un’annata praticamente perfetta. Il pilota della Kawasaki si è aggiudicato il quarto Mondialedella carriera (ottenuti dal 2015 al) con due weekend di anticipo in quel di Magny-Cours, e a questo punto punta a prolungare una striscia aperta di dieci vittorie di manche consecutive cominciata con il successo in gara 1 a Laguna Seca. Il weekend del Gran Premio deldellasi disputerà da giovedì 25 a sabato 27 ottobre e verrà trasmesso in diretta tv sui canali Mediaset (Italia 2) ed Eurosport, inoltre ...