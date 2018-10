Stupro Ronaldo | “caso Mayorga? Sono fiducioso | alla fine uscirà la verità”

Cristiano Ronaldo torna sul caso del presunto Stupro : “io sono un esempio!” : Cristiano Ronaldo ha parlato del ben noto caso Mayorga, relativo alle accuse di stupro da parte della donna nei confronti del calciatore della Juventus “Abbiamo rilasciato una dichiarazione un paio di settimane fa. Mi sento fiducioso nel lavoro dei miei avvocati, ho persone che si occupano di questi aspetti. Poi la verità verrà fuori“. L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, si esprime così sull’accusa di ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - parla il fratello di CR7 : “mio fratello è un eroe” : Hugo Aveiro, fratello di Cristiano Ronaldo, parla dello scandalo sessuale che porta il nome del calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, come ormai tutti sanno, è accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. Nel 2009 a Las Vegas l’insegnante e modella statunitense avrebbe subito uno stupro nella stanza d’hotel in cui si sarebbe ritrovata insieme al calciatore della Juventus. Tanti sono coloro che hanno commentato della ...

Stupro Ronaldo : CR7 è tranquillo accanto a Georgina - ecco la dedica del portoghese [FOTO] : Stupro Ronaldo- ecco la foto di CR7 in un momento di svago accanto alla sua compagna Georgina Rodriguez. È questo il soggetto dell’ultima foto Instagram del fenomeno della Juventus accanto alla fidanzata e madre di sua figlia Alana Martina. Il calciatore della Juventus scrive: “momentos ” parlando degli attimi liberi accanto alla sua dolce metà. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE ...

Accuse di Stupro : Ronaldo pronto a una battaglia legale di almeno due anni : Un selfie in auto senza sorriso. Ma Cristiano Ronaldo ostenta serenità. L'inchiesta per la presunta violenza sessuale subita da Kathryn Mayorga avvenuta nel 2009 non sarà chiusa in tempi brevi. Ci ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Martina Colombari non ci sta : “troppo facile sbatterlo in prima pagina” : Martina Colombari si esprime sul ‘caso Cristiano Ronaldo’: la moglie di Billy Costacurta dice la sua opinione a riguardo Martina Colombari commenta il caso che vede Cristiano Ronaldo accusato da Kathryn Mayorga di violenza sessuale. L’insegnante e modella ha denunciato CR7 per uno stupro che sarebbe accaduto in una camera di albergo di Las Vegas nel 2009. A parlare della vicenda anche la moglie di Billy Costacurta. ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro da Kathryn Mayorga/ Ultime notizie - 1 milione di dollari per difendersi : Cristiano Ronaldo accusato di stupro da Kathryn Mayorga. Ultime notizie, 1 milione di dollari per difendersi: Raffaella Fico, "con me fu un gentiluomo"(Pubblicato il Tue, 16 Oct 2018 11:30:00 GMT)

Stupro Ronaldo : ecco le novità - l’avvocato è fiducioso dopo un incontro con la polizia : “Soddisfatto di quello che ha visto”. Il “Correio de Manha” descrive così Peter Christiansen, il legale a capo della squadra messa su da Cristiano Ronaldo per difendersi dalle accuse di Stupro. Christiansen, negli ultimi giorni, si sarebbe confrontato con la polizia di Las Vegas e in particolare con i responsabili dell’indagine, uscendone sempre più fiducioso su un esito positivo e sempre più convinto ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - l’avvocato fiducioso per il proseguo delle indagini : L’avvocato di Cristiano Ronaldo riferisce le sue impressioni sul caso che interessa il suo assistito: Peter Christiansen appare positivo per il proseguo della vicenda Cristiano Ronaldo sta attraversando una vera e propria bufera mediatica. Dopo la denuncia di Kathryne Mayorga, l’opinione pubblica tenta di capire di più su quello che sarebbe successo quella notte del 2009 a Las Vegas tra la donna che accusa CR7 di stupro e il ...

Cristiano Ronaldo - lo Stupro e le accuse di Kathryn Mayorga. Bomba : 'Via dalla Juventus prima del previsto' : Da 30 a 50 milioni di euro a stagione . Sarebbe la proposta che l' Orlando City della massima lega calcistica americana Major League of Soccer , MLS, ha intenzione di fare a Cristiano Ronaldo . Al ...

Stupro Cristiano Ronaldo - l’attrice Ghenea : “ecco cosa fece con me” : Stupro Cristiano Ronaldo – Sono ore caldissime per il calciatore della Juventus Cristiano Ronaldo, il portoghese è stato accusato di violenza sessuale. Ha rilasciato negli ultimi giorni un’intervista a Vanity Fair la modella e attrice rumena Madalina Ghenea. “Mi sembra incredibile tutto ciò. Ho fatto con lui lo spot per un profumo e mi è parso un uomo integro, dedito alla famiglia, mi ha persino aiutata per una raccolta fondi ...

Cristiano Ronaldo accusato di Stupro - Madalina Ghenea a tu per tu con CR7 : “vi racconto la mia impressione” : Madalina Ghenea parla del ‘caso Cristiano Ronaldo’, la bellissima modella romena difende CR7 dalle accuse Kathryn Mayorga Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro rivoltegli da Kathryn Mayorga attirano l’attenzione anche sulle ex fidanzate del campione della Juventus. Dopo le dichiarazioni di Raffaella Fico (LEGGI QUI), anche Madalina Ghenea ha deciso di dire la sua sul ‘caso’ che sta creando una vera e propria ...